Kreis Calw in zweithöchster Waldbrandstufe

1 Am 19. Juni 2022 brannte der Wald bei Bad Teinach. Durch die Trockenheit ist die Waldbrandgefahr auch jetzt sehr hoch. Foto: Bernd Mutschler

Die Waldbrandgefahr steigt. Der Deutsche Wetterdienst stuft den Kreis Calw in die Waldbrandstufe vier ein. Die weitere Entwicklung hängt von den Regenmengen der kommenden Woche ab. Die Feuerwehr gibt Tipps, wie man Brände vermeiden kann.









Am 19. Juni 2022, also genau vor einem Jahr, brannte eine 400 mal 300 Meter große Fläche des Waldes zwischen Bad Teinach und Emberg. Ein Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren brachte den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle. Und diese Gefahr droht jetzt wieder. Stufe vier – und damit die zweithöchste Waldbrandstufe prognostizierte der Deutsche Wetterdienst bereits für das Wochenende im Landkreis Calw. „Die anhaltende Hitze und Trockenheit haben die Vegetation und die obere Bodenschicht auch im Kreis Calw stark ausgetrocknet“, teilt Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Landkreises, mit. Der Graslandfeuer-Index befinde sich bereits seit mehreren Tagen auf dieser Stufe. Die zu erwartenden Niederschläge seien bei Weitem nicht ausreichend. Die weitere Entwicklung hänge stark davon ab, wie hoch die Niederschläge in den nächsten Wochen ausfallen werden.