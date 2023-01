1 Von links Johann Pfister, Michael Maier, Christian Vosseler, Markus Straubinger, Andreas Teufel, Julia Knuth, Markus Dehmer, Bettina Maier, Rupert Müller, Michael Kehrer, Sebastian Vosseler, Abteilungskommandant Manuel Kehrer und Davide Licht Foto: sb

Das wochenlange Aufregerthema rund um den Rücktritt und die Etatüberziehungen des Feuerwehrkommandanten a. D. Ilija Pilic im Jahr 2022, klingt sogar jetzt noch in der Hauptversammlung der Burladinger Abteilung an.















Burladingen - In dieser Hauptversammlung blickte Abteilungskommandant Manuel Kehrer auf ein bewegtes Jahr zurück und räumte ein: "Allerdings bescherten uns die Querelen zwischen Stadtverwaltung und unserem Feuerwehrkommandanten a.D. Kopfzerbrechen und für unsere Vertreter im Feuerwehrausschuss etliche außerordentliche Sitzungen".

Kehrer nannte "negative und teils falsche Presseberichte" als Grund dafür, dass wohl jeder einzelne Feuerwehrkamerad mit unangenehmen Fragen im Privat– und Berufsleben konfrontiert worden sei. Aber: "Der Zusammenhalt zwischen den Feuerwehrkameraden und Kameradinnen und die Rückenstärkung auch durch die Einsatzabteilung Burladingen möchte ich als beispiellos bezeichnen".

Die Einsatzabteilung Burladingen besteht aus 44 Mitgliedern, davon zwei Frauen, womit sich der Personalstand um ein Mitglied erhöht und man den Abwärtstrend der letzten zwei Jahren gestoppt habe. Die Mitgliederwerbung sei durch das turbulente und arbeitsintensive Jahr wieder einmal zu kurz gekommen.

Weniger Einsätze – mehr Einsatzstunden

Gemessen an den Einsatzzahlen im Vergleich zu 2021 sei das Dienstjahr 2022 ein durchschnittliches Jahr gewesen. Insgesamt sei man zu 57 Einsätzen alarmiert worden, wobei die technische Hilfeleistung mit 30 Einsätzen wieder den größten Teil ausmache, allerdings sei man auch zu insgesamt drei Großbränden alarmiert worden. Trotz deutlich weniger Einsätze habe man aber mehr Einsatzstunden geleistet. Insgesamt seien 24 reguläre Übungsdienste abgehalten worden, wobei ein Schwerpunkt in der Einweisung des neuen Rüstwagens und dessen umfangreicher Beladung lag. Einige Kameraden hätten zudem an Seminaren und Lehrgängen teilgenommen.

Ein Sorgenkind im Fuhrpark sei der in die Jahre gekommene Schlauchwagen SW-2000 Tr, Baujahr 1989 mit knapp 500.000 Kilometern. Laut Feuerwehrbedarfsplan sollte dieses Fahrzeug schon seit 2014 ersetzt werden. Am 10. und 11. Juni werde man mit einem zweitägigen Festakt das 120jährige Bestehen feiern.

Schriftführerin Bettina Maier erinnerte unter anderem an die Unterstützung bei der Mitgliederwerbung der Abteilungen Ringingen und Melchingen sowie die Verabschiedung des ehemaligen Feuerwehrkommandanten Ilija Pilic. Auch die Abnahme des Leistungsabzeichens, die Familiennachmittage und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt blieben nicht unerwähnt.

Deutlicher Zuwachs in der Kasse

Kassenverwalterin Julia Knuth sprach von einem deutlichen Zuwachs in der Kasse. Jugendwart Michael Kehrer zählt derzeit 15 Jugendlichen, sprach von 14 Übungsdiensten und erinnerte neben dem Christbaumsammeln auch an die Hilfsaktion für die Flutopfern der Flutkatastrophe im Ahrtal. Abschließend forderte er aus den Reihen der Aktiven mehr Unterstützung bei der Jugendarbeit ein.

Johann Pfister, Obmann der Altersabteilung mit acht Mitgliedern, nannte Kameradschaft und Geselligkeit als überwiegende Tätigkeit. Am Grillnachmitag der Altersabteilung der Gesamtwehr hätten 60 Personen teilgenommen, außerdem habe man mit dem Oldtimer Feuerwehrfahrzeug LF15/TS den Seniorennachmittag der Altersabteilung des Zollernalbkreises in Obernheim besucht. Bürgermeister Davide Licht attestierte der Wehr hervorragende Arbeit nicht nur bei Großbränden. Er kritisierte die Gewalt gegen Einsatzkräfte.

Info: Bei den anschließenden Wahlen wurde Julia Knuth im Feuerwehrausschuss bestätigt, für Bettina Maier und Rupert Müller wurden Marcel Schmid und Markus Straubinger gewählt. Markus Straubinger wurde zum Löschmeister befördert, Patrick Abt in Abwesenheit zum Hauptfeuerwehrmann. Markus Dehmer, Julia Knuth und Andreas Teufel wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft mit dem bronzenen, Christian Vosseler für 20 Jahre mit dem silbernen Feuerwehrehrenabzeichen geehrt. In Abwesenheit wurden zudem Ralf Hackmann und Alexander Dietrich für 25 Jahre und Michael Haid für 30 Jahre ausgezeichnet. Ebenfalls 30 Jahre gehört Michael Maier der Wehr an. Michael Kehrer, der demnächst das Amt des Jugendwarts abgibt, sowie die scheidenden Ausschussmitglieder Bettina Maier und Rupert Müller erhielten einen Geschenkkorb.