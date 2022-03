1 Manuel Kehrer Foto: Pfister

Burladingen - Feuerwehr-Kommandant Ilija Pilic hatte im Februar bei der Stadtverwaltung Burladingen den Antrag auf seine Entpflichtung vom Amt gestellt, nannte als Ursache "persönliche Gründe". An diesem Donnerstagabend will der Gemeinderat seine Entscheidung zu Pilic bekanntgeben. Was sagt der Burladinger Abteilungskommandant Manuel Kehrer zum Thema, das sich an Pilics enormen Grundbudgetüberziehungen (400 000 Euro zwischen 2018 und 2021) entzündet hat? In einem Leserbrief beklagt Kehrer mangelnde Neutralität des Schwarzwälder Boten, und er ärgert sich unter anderem darüber, dass man nicht nach dem Grund für die Budgetüberziehungen gefragt habe.

Sie stehen verständlicherweise hinter Ihrem langjährigen Kommandanten Ilija Pilic. Die Budgetüberziehungen ändern daran nichts?

Nein, die ändern daran nichts. Wieso sollte sich daran was ändern?

Naja, es handelt sich um sehr große Summen.

Wie ich es im Leserbrief geschrieben habe, sollten Sie erst mal recherechieren, wie diese Überziehungen zustande gekommen sind.

Warum denken Sie, dass einseitig recherchiert wird? Herr Pilic hat bisher mit keiner Lokalzeitung reden wollen, und er wäre doch derjenige, der alles klarstellen könnte, richtig?

Ich bin mir sicher, dass Herr Pilic das zu gegebener Zeit tun wird.

Aber die Anschuldigungen stehen doch jetzt im Raum. Jetzt kochen die Vorwürfe gegen Stadtverwaltung und den Schwarzwälder Boten hoch – siehe Ihr Leserbrief.

Andere berichten neutraler. Sehen Sie sich den Leserbrief von Armin Schweitzer an. Im Schwarzwälder Boten wurden große Teile herausgestrichen.

Beim Schwarzwälder Boten werden Leserbriefe stets überarbeitet und gegebenenfalls gekürzt, wir haben vorgegebene Längen. Herrn Schweitzers Leserbrief war sehr lang. Abgesehen davon schreibt er – und nicht Herr Pilic. Liegt es nicht bei Herrn Pilic, sich zu äußern?

Mir geht es nur um die Berichterstattung, und dass der Schwarzwälder Bote Passagen, die unangenehm für Zeitung oder Stadtverwaltung sind, herausstreicht.

Der Leserbrief von Herrn Schweizer erweckt den Eindruck, als wäre Pilic in der Sache angeklagt vor Gericht. Schweitzer schreibt zum Beispiel: »Es gilt die Unschuldsvermutung auch für Herrn Pilic.« Jener ist aber nicht angeklagt, und er hat sein Rücktrittsgesuch selbst eingereicht.

Da muss man überlegen, warum er das getan hat.

Richtig. Da fragt man sich aber eben wieder, warum Pilic nichts sagt?

Er wird sich zu gegebener Zeit äußern, da möchte ich ihm jetzt nicht zuvorkommen.

Warum sprechen Sie für Herrn Pilic, Herr Kehrer?

Ich spreche nicht für Herrn Pilic. Mir geht es nur um den Leserbrief.

Wann ist denn die Zeit gekommen, in der sich Herr Pilic äußert?

Das muss Herr Pilic entscheiden.

Es wirkt komisch, dass Herr Pilic sein Rücktrittsgesuch einricht, aber dann nicht sprechen möchte.

Da kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Das ist seine Entscheidung, und er wird sich irgendwas dabei gedacht haben.

Bei der Pressekonferenz hat die Stadtverwaltung deutlich gesagt, dass die Arbeit der Feuerwehr hochgeschätzt wird, und dass die Budgetüberziehungen nichts mit der Wertschätzung für die Feuerwehr zu tun hätten. Trotzdem sagen Sie in Ihrem Leserbrief, der Schwarzwälder Bote schreibe gegen die Gesamtwehr. Das stimmt nicht.

Bei der Feuerwehr gibt es einen Wahlspruch: "Einer für alle, alle für einen." Wenn die Zeitung gegen eine Person, in dem Fall Ilija Pilic, dementsprechend Bericht erstattet, dann trifft es nicht nur diese Person, sondern die ganze Feuerwehr. Nicht nur Pilic steht im schlechten Licht, sondern die ganze Feuerwehr.

Es wurde ja betont, dass das in keinem Fall so ist. Die Stadt steht komplett hinter der Feuerwehr. Können Sie mir denn sagen, wie es zu den Budgetüberziehungen gekommen ist?

Wie schon gesagt: Hier möchte ich Herrn Pilic nicht vorwegreden. Von ihm wird sicherlich noch etwas dazu kommen.