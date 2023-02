1 Mit dem Abrollbehälter Gefahrgut ist die Feuerwehr zum Einsatz in der Schmiechastraße ausgerückt – dort war ein Öltank ausgelaufen. Foto: Eyrich

Glimpflich ausgegangen ist die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am späten Samstagabend in der Schmiechastraße: In einem dortigen Einfamilienhaus war der Öltank leck, so dass die Feuerwehr ihn auspumpen musste.

Dank der Wanne, in welcher der Tank stand, sei nichts ins Grundwasser geraten oder anderswohin ausgelaufen, erklärte Einsatzleiter Frank Bähr. Die Feuerwehrabteilungen Ebingen und Tailfingen, die mit 24 Mann im Einsatz waren, holten den Abrollbehälter Gefahrgut zur Hilfe und hatten die Situation schnell unter Kontrolle. Die Schmiechastraße war dennoch für die Dauer des Einsatzes nördlich der Johannes-Mauthe-Straße gesperrt.