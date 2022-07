1 Zwei junge Wehrleute (links auf der Straße), die in der Café Bar Majolika gesessen hatten, löschten das brennende Gras noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Zur Sicherheit wurde der abgebrannte Bereich aber nochmals von der Wehr gewässert. Foto: Wegner

Zu einem Flächenbrand in die Schiltachstraße musste die Feuerwehr Schramberg am Sonntagabend ausrücken.















Zwischen dem Gehweg auf der Seite des Baches und der Bachmauer waren direkt an der Einfahrt zu E-Werk und Majolika-Parkplatz rund zwei Qudratmeter Wiesenbereich in Flammen aufgegangen. Zwei zufällig in der Café Bar Majolika anwesende Feuerwehrleute löschten mit einem Pulverlöscher aus der Gaststätte den Brand, so dass die Feuerwehr anschließend nur noch einmal kräftig aus Sicherheitsgründen die Fläche abspritzen musste. Zeugen gehen davon aus, dass möglicherweise Brandstiftung vorliegen könnte.