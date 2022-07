2 Die Schutzhütte war nicht mehr zu retten. Foto: Feuerwehr/Zillinger

Schömberg – Lichterloh in Flammen stand die Schutzhütte an der Schillereiche in Schömberg am frühen Dienstagmorgen, als die Feuerwehr um 5.29 Uhr eintraf. Das Blattwerk eines neben der Hütte stehende Baums hatte bereits Feuer gefangen, konnte jedoch gelöscht werden, teilte die Polizei mit.

Eine Zeugin hatte den Brand gegen 5.15 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Besatzung eines Löschfahrzeugs mit Gruppenführer Robert Zillinger die Ausdehnung des Feuers zu einem Waldbrand verhindern, teilte die Gemeinde Schömberg mit.

Geräusche wie Jagdschüsse

Nicht mehr zu retten war indes die Schutzhütte. Die Feuerwehrleute trugen beim Löschen Atemschutzgeräte. Durch die enorme Hitzeentwicklung kam es unter anderem zum Bruch der Dachplatten. Das hörte sich wie Jagdschüsse an, wie Kommandant Rainer Zillinger erläuterte. Bei der Hütte handelt es sich um eine massive, überdachte Sitzgelegenheit ohne geschlossene Wände mit einer Feuerstelle, teilte Frank Weber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim mit. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass im Bereich dieser Feuerstelle ohne die nötige Sorgfalt Feuer entzündet beziehungsweise im Nachgang nicht sachgemäß abgelöscht wurde.

Anhaltende Trockenheit

Parallel zu den ersten Maßnahmen am Brandort ließ Christian Fuchs, Gruppenführer auf dem zweiten Löschfahrzeug, von der Schillerstraße aus eine rund 250 Meter lange Wasserleitung zur Einsatzstelle legen. "Nachdem das Feuer gelöscht war, haben wir die komplette Umgebung eingewässert, um ein neues Aufflammen zu vermeiden", sagte der Kommandant im Hinblick auf die anhaltende Trockenheit und die Waldbrandgefahr.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 31 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Sie ruft Zeugen auf, die entsprechende Beobachtungen an der Schillereiche gemacht haben, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051/1 61 35 11 zu melden.