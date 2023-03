1 Die Drehleiter wurde zur Außenbrandbekämpfung in Stellung gebracht Foto: Andreas Wagner

Die Feuerwehren von Pfalzgrafenweiler, Waldachtal und Dornstetten bekämpften am Freitagmittag einen Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler. Vor Ort waren auch mehrere Streifenwagen der Polizei sowie Notarzt, Rettungsdienst und das DRK.









Die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler rückte am vergangenen Freitag zu einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Herzogstraße in Herzogsweiler aus.

Um 13.51 Uhr erfolgte die Alarmierung mit dem Stichwort „B5“. Während der Anfahrt erhielt die Einsatzleitung die Information, dass es sich um einen offenen Dachstuhlbrand handelt.

Keine Personen mehr in dem Gebäude

Ebenfalls alarmiert wurde die Feuerwehr Waldachtal sowie im späteren Verlauf der Löschzug der Feuerwehr Dornstetten. Vor Ort waren auch mehrere Streifenwagen der Polizei mit vier Polizeibeamten sowie ein Notarzt, Rettungsdienst und das DRK im Einsatz. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernhard Müller, Bürgermeister Dieter Bischoff und Ortsvorsteherin Sieglinde Rohrer machten sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Beim Eintreffen der Einsatzleitung waren keine Personen mehr in dem Gebäude, welches gewaltsam geöffnet werden musste. Die zuvor im Haus anwesende Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die ersten Einsatzkräfte sind unter Atemschutz und mit Löschgeräten über das Treppenhaus in den Dachstuhl vorgerückt, wie Kommandant Hartmut Kalmbach unserer Redaktion vor Ort mitteilte. Im zweiten Schritt wurde die Drehleiter zur Außenbrandbekämpfung in Stellung gebracht und eingesetzt, und mehrere Löschrohre wurden von außen in Einsatz gebracht, wodurch relativ zügig die Lage stabilisiert werden konnte.

Löschwasser wurde aus Löschwasserbehälter entnommen

Aufgrund der Baugeometrie wurde jedoch entschieden, eine weitere Drehleiter aus Dornstetten anzufordern, um bei der Brandbekämpfung beidseitig vorgehen zu können. Das Löschwasser konnte aus dem vor vielen Jahren gebauten Löschwasserbehälter in Herzogsweiler entnommen werden, womit die Wasserversorgung ausreichend war. Auch der lang anhaltende Regenschauer begünstigte die Löscharbeiten.

Die Lage konnte zügig stabilisiert werden. Foto: Andreas Wagner

Herzogstraße wurde im Bereich des Einsatzortes gesperrt

Beim Einsatz kamen keine Personen körperlich zu Schaden. Die Bewohner des Objekts konnten bei Verwandten untergebracht werden.

Die Löscharbeiten dauerten am frühen Abend noch an. Die Herzogstraße wurde im Bereich des Einsatzortes gesperrt.