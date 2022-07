2 Die "Schlagerschlampen" gehen mit dem Publikum auf Tuchfühlung. Foto: Ziechaus

Gar nicht schlampig hat sich das Wetter am Wochenende zum Park-der-Zeiten-Festival in Schramberg präsentiert – auch nicht beim "Rock Tribute to Schlager" von den Schlagerschlampen.















Schramberg - Auch die Besucher hatten sich herausgeputzt, keine Schlager-Nostalgie-Schlaghosen aus der untersten Schublade gezogen, sondern locker-luftige Sommershirts übergeworfen. Und darin konnten sich die Party-Fans gut bewegen und waren auch schon nach den ersten rockig überblendeten Takten der vier Schlagerschlampen in Bewegung. "Marmor, Stein und Eisen bricht", und mit "Alice" auch das Eis vor der Bühne. Wenn das "Bett im Kornfeld" steht, dann ist "endlich wieder Sommer" und es wird im Schwarzwald auch wieder richtig heiß.

Platz vor der Bühne füllt sich schnell

Schon nach den ersten Schlagertexten von Paul mit den silbern beschlagenen Cowboystiefeln war das Publikum unter den großen Schirmen bis an die Bühne in Bewegung und ließ sich in rechte und linke Seite aufteilen, um sich im Twist mit Amadeus gleich wieder zu vermischen. Schnell war klar: "Heute kann uns keiner die pure Lust am Leben nehmen", schon gar nicht beim Tanzen im Park. Zum knackigen Gitarrensolo von Marcel verließen zwar Bassist Leo, Drummer Pele und der neue Sänger Paul die Bühne, aber davor drängen sich sofort die Fans. Da blieb selbst die Rosi im Sperrbezirk allein, weil keiner ihre Nummer wählte, der Wahnsinn aber vor dem Pavillon tobte. Nur beim Liebes-Geständnis "Ti amo" war es etwas ruhiger als Gelegenheit zum Luftholen, bevor in der nächsten Runde wieder in die "Hände gespuckt" wurde, um dann zum spritzigen Hugo das Bruttosozialprodukt an der Theke zu steigern.

Zugaben lassen nicht lange auf sich warten

Die vier Schlagerschlampen auf der Bühne hatten sichtlich ihren Spaß und ließen sich an "Tagen wie diesen" nicht lang um Zugaben bitten. Peter Maffay musste zwar "sieben dunkle Jahre" überstehen aber einmal kam da auch der helle Schein und "99 Luftballons" flogen hoch hinaus.