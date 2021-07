4 Desert Reception rockt den Flößerwasen Foto: Lück

Schon jetzt ist der Brückensommer Kult geworden! Musik genießen, tanzen und spüren, wie das Leben in Horb pulsiert. Und gleichzeitig die perfekte Einstimmung in die Urlaubsaison.

Horb - Der "Goldene Adler" ist bis auf den letzten Platz belegt. Denn: Die Schlagerparty mit Brillant ist hier inzwischen Kult geworden! Das liegt nicht nur an Joshua Kimmichs Onkel Walter Schmid, der die Band gegründet hatte, sondern an den vielen Horbern. Nach dem ganzen Lockdown-Gedöns wird es endlich wieder Zeit zum Fröhlich sein! Kaum stimmt Sylvia Dietrich Mitsing-Klassiker wie "Die immer lacht" an, wird das Mühlgässle zum Tanzparkett.

"Goldener Adler" war wieder ein Hotspot

City-Manager Thomas Kreidler schmunzelt: "Vor dem ersten Brückensommer fragte mich Eva Bareis, welche Band sie buchen soll. Ich habe ihr geraten: Nimm doch Brillant – die haben schon beim Schmodo so tolle Stimmung bei Euch gemacht!"

Schon beim ersten Brückensommer, der gegen 20.30 Uhr durch Sturzregen unterbrochen wurde, war der "Goldenen Adler" der Hotspot. Doch logisch: Jetzt, wo der Schmodo in diesem Jahr ausgefallen ist, wollen noch mehr Tanzwillige die vielen versäumten Feiern nachholen!

Noch höher kochte die Tanzstimmung vor Angis Kneipe in der Hirschgasse. Roberto Santamaria aus Kuba peitscht die Stimmung mit Samba, Salsa und Co. hoch. Und klar, dass die Cuba Libres die Hüften, Beine und den Körper in Hochstimmung brachte. Nuri legt mit ihrem Partner auf der Empore des ehemaligen Neckar Sports einen temperamentvollen Salsa hin. Und klar: Da können die Fans unten auch nicht nachstehen. Sogar Wirtin Angi tanzt mit!

Headbangen auf der Marktplatz-Terrasse. Irgendwie nicht. Dafür ziehen sich die Fans von Black Leaf Draft die härtere Gangart genüsslich rein. Egal, ob die Weinrunde von Georg Djuga, Avia-Besitzer Hans-Joachim Eckert oder die Jungs mit der Metal-Weste – alle staunen, wie Jörg Bossenmaier an der Gitarre die Red Hot Chili Peppers vor dem ehrwürdigen Rathaus performt. City-Manager Kreidler: "Unglaublich. Jörg mit den roten langen Haaren studiert Verwaltungswissenschaft." Hoffentlich rockt er bald unser Rathaus von innen.

Zu heftig, zu laut? Lieber Gänsehaut-Feeling bei jazzig-groovigem Sound? Claudi Scheffel mit ihrer abgrundtiefen, rauen Stimme bringt das Beste aus Folk, Jazz und World Music auf den Punkt. Mit Duo-Partners Gert J. Gaebele richtet "Miscs ascoustic specials" ein ganz besonderes tiefgründiges Sound-Menü im Biergarten des Klosters an.

Klassisch entspannt geht es mitten in der Kernstadt beim Dolce Vita zu: Die Beatman liefern die Beatles-Klassiker von "She Loves You" bis "Let in Be". An den voll besetzten Tischen und Stühlen sitzt auch Conny Conrad, grinst: "Beatles gehen immer. Und schau: Allein fünf Weitinger sind auch hier!"

Proppevoll auch alle Liegestühle und Sitze am Flößer 77. David, Jonas, Luca und Joshua aus Horb stillen mit ihrem Mix von "Knocking on Heavens Door" und "Capricorn" von Pink Floyd den Durst der Fans nach guter Musik. Da hat der Bandname Desert Reception (deutsch: Wüstenempfang) genau den Punkt der Stimmung des Brückensommers 2021 getroffen.

Das bestätigt Matze, der mit Tim vor dem Gleis Süd performt: "Die Leute sind durstig nach uns, wir sind heiß, nach anderthalb Jahren wieder auftreten zu können. Bitte erwähne unbedingt Tim. Ich hatte ursprünglich einen anderen Gitarristen. Der hatte aber eine Doppelbuchung. Tim ist eingesprungen und hat sich die Songs in drei Tagen reingeschafft. Da siehst du, wie heiß die Menschen wieder auf Live-Musik sind!"

Gleis Süd-Gastronom Carsten Müller holt mit seinem Kollegen noch Tische und Stühle raus. City-Manager Kreidler lächelt: "Ein toller Abend. Alle Stühle vor den Gastronomien sind voll besetzt und reichen kaum aus. Es sind viele Auswärtige hier, die einen Musik-Spaziergang durch die ganze Stadt machen. Und davon werden sicherlich auf Dauer alle profitieren."