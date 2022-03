2 Gastgeberin Walburga Schillinger führte ihre Gäste durch den Garten und fachsimpelt mit ihnen über Gemüse und Co. Foto: Sum

"Ich würde gerne zeigen, dass ein Gemüsegarten nicht langweilig sein muss, sondern attraktiv und inspirierend sein kann", sagt Walburga Schillinger in der Sendung "Garten und lecker". Das Ziel hat sie erreicht, wie in der Ausstrahlung am Montagabend im WDR deutlich wurde.















Schiltach - In der Sendung treffen sechs Hobbygärtner aufeinander. Jeder gibt ein Gartenfest und die anderen Teilnehmer bewerten Essen, Deko und Partymotto. Schillinger war als Zweite an der Reihe und lud im vergangenen Sommer zu "Himmel, Holz und Heublumen" auf die Höhen Hinterlehengerichts ein.

Die ursprüngliche Idee, das Gartenfest an ihrem Weiher stattfinden zu lassen, musste Schillinger wegen des Wetters fallen lassen. Aber sie und ihre Familie hatten "einen Plan B" – und verlegten die Feier kurzerhand auf die große Hofbühne. Das gefiel auch Björn Kroner, der alle Teilnehmer bei der Deko unterstützt. Er war fasziniert von Schillingers "gigantischem Gemüsegarten" und lobte ihr regionales Menü, das sie den Besuchern kredenzte.

"Alles, was der Garten hergibt"

So servierte sie zur Vorspeise einen Salat "aus allem, was der Garten hergibt", dazu eine mit Brennnesselsamenpesto gefüllte Taglilie, marinierten Weichkäse und selbst gebackenes Holzofenbrot. Als Hauptgang gab’s ein Kräuterschaumsüppchen mit badischen Küchle. Und als Abschluss ein Beerendessert Schwarzwälder Art, das sich die Gruppe abends am Lagerfeuer schmecken ließ. Unterstützung bekam sie in der Küche von Tochter Anna.

Mann und Sohn kümmern sich ums Holz

Voller Tatendrang mit dabei waren auch Ehemann Karl-Heinz, Sohn Andreas und Schwiegertochter Hannah. Karl-Heinz und Andreas kümmerten sich vor allem darum, dass das Thema Holz nicht zu kurz kam: Sie fertigten kleine Tische für die Kaffeepause, eine Sitzbank aus Holzscheiten und ließen die Gäste mit einer Trummsäge Holzscheiben absägen, auf die sie ihre Wünsche schreiben und die sie abends im Lagerfeuer verbrennen durften. Hannah half bei den Vorbereitungen und lud die Gäste zu einer Runde Yoga ein.

Lob vom Deko-Profi

Unter Björn Kroners Anleitung kreierte Walburga Schillinger riesige Blütenständer, ab deren Ende mit Heu umwickelte Vasen steckten und die mit Blumen gefüllt sind – ganz getreu dem Motto. So entstand eine imposante Tafel, die "trotzdem authentisch ist und voll zu uns passt", war Schillinger am Ende glücklich. Und auch Kroner gefiel das Endergebnis: "Das sieht genial aus und ist die perfekte Kulisse", lobte er.

Gästegärtner sind begeistert

Genau das bekam Schillinger auch zuhauf von ihren Konkurrenten, die eigentlich keine seien, wie sie selbst bereits vor der Ausstrahlung gesagt hatte. Bei einer Führung durch den Garten wurde gefachsimpelt. "Wunderschön", "ziemlich beeindruckend" und "hier würde ich am liebsten bleiben" fassten die anderen Hobbygärtner ihre Begeisterung in Worte. Auch mit ihren Speisen traf Walburga Schillinger offenbar den Geschmack ihrer Gäste: "Es wird schwer für uns, dieses Niveau zu halten", hieß es von den Teilnehmern.

Auf Platz 1 – aber auch am Ende?

Das viele Lob spiegelte sich auch in der Punktevergabe wider: 144,5 von möglichen 150 Punkten erreichte die Höfenhofbäuerin. Sie setzte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung – Kandidatin 1 hatte 143,5 Punkte bekommen – auf den ersten Platz. Ob das bis zum Ende so bleibt, können sich Interessierte noch bis 11. April immer montags, 21 Uhr, im WDR ansehen – oder vorab in der Mediathek, wo auch die Folge mit Walburga Schillinger zu finden ist.