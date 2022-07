3 Kraftvoll: Howard Carpendale begeistert im Kraftwerk. Foto: Graner

"Hello again": Mit Howard Carpendale und Adel Tawil hat sich der Rottweiler Ferienzauber nach zwei Jahren Zwangspause eindrucksvoll zurückgemeldet. Zum Auftakt füllten am Freitag- und Samstagabend weit über 1000 Besucher den Kolosssaal des Kraftwerks.















Rottweil - Der mittlerweile 76- jährige Sänger, Komponist und Entertainer begeisterte seine Fans mit einem einstündigen Auftritt. Carpendale, der sich über Jahrzehnte im Showbusiness behaupten konnte, präsentierte nicht nur eine Reihe seiner größten Erfolgshits. Auch weniger bekannte Titel mit nachdenklichen Texten waren von ihm zu hören.

Tanzen, Lachen, Weinen

Ohne Zweifel: Die Themen seiner Schlager- und Popsongs sind vielfältig und wecken Emotionen. "Tanzen, Lachen, Spaß haben und Weinen" – das sollten die Besucher an diesem Abend, erklärte der gebürtige Südafrikaner dem Publikum.

Die Besucher nahmen für den großen Meister des Schlagers Stehplätze – es gab nur wenige Sitzmöglichkeiten im vorderen Bereich – und tropische Temperaturen in Kauf. Es flossen wohl mehr Schweißperlen als Tränen.

"Archie, Archie" ertönte es schon kurz nach 20.30 Uhr. Die Gäste wollten den MuM-Vorsitzenden Reiner Armleder auf der Bühne sehen. Denn: Ohne dessen schon obligatorische Begrüßung geht das Programm nicht los. Das weiß ein jeder, der regelmäßig das Festival besucht. Doch für Armleder wie auch für die Gäste war es diesmal ein besonderer, ein prickelnder Moment. Nach zwei Jahren Abstinenz konnte der MuM-Chef wieder einen Programmpunkt, und dazu noch gleich einen Knaller, ankündigen.

Ohne das Orchester, das Carpendale auf seiner Tournee in größeren Konzerthallen begleitete, war der Sänger nach Rottweil gekommen. Ein vierköpfiger Backgroundchor unterstützte ihn bei seinem Auftritt. Mit den zwei Worten "Ti amo" zog der große Mann des deutschen Showbusiness das Publikum sofort in seinen Bann.

Howard Carpendale: Lob für Rugby-Club in Rottweil

Live sang Carpendale seine größten Hits wie "Das schöne Mädchen von Seite 1", "Tür an Tür mit Alice" oder "Hello Again". Die Musik kam vom Band. Dazwischen plauderte Carpendale charmant über Rottweil ("eine schöne Stadt mit vielen Gassen"), lobte den einheimischen Rugby-Club oder gab einen Witz über Donald Trump zum Besten. Auch zur derzeit schwierigen politischen Situation hatte der Entertainer was zu sagen.

Für das musikalische Warmup sorgten Julian David (früheres Mitglied der Gruppe "Voxxclub") sowie der Nachwuchssänger aus dem Ruhrgebiet, Tim Peters, mit Party- und Gute-Laune-Musik. Die beiden Sänger waren kurzfristig für Eloy de Jong (Absage wegen Fernsehauftritt) und der krankheitsbedingt verhinderten Marie Reim eingesprungen. Die beiden interpretierten eigene Titel und gängige Cover-Songs.

Adel Tawil begeistert

Am Samstagabend stand dann mit Adel Tawil ein weiteres musikalisches Schwergewicht auf der Kraftwerk-Bühne. "Alles lebt" heißt sein neues Album – und hätte zum wiederauferstandenen Ferienzauber kaum besser passen können. Vor fast ausverkauftem Haus sang er über Lieben und Leben und das, was viele in den vergangenen beiden Jahren vermisst haben: den Zauber purer Live-Musik.