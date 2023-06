1 Am 27. Juli öffnet der Ferienzauberbiergarten am Wasserturm seine Pforten. Foto: Wutta

Der Sommer hat endlich Einzug gehalten und auch die Vorbereitungen für das Highlight des Rottweiler Sommers – den Ferienzauber am Wasserturm und im Kraftwerk – laufen auf Hochtouren. „Und wir sind sehr zufrieden und glücklich mit der Entwicklung. Die Vorverkaufszahlen sind überragend“, freut sich Ferienzaubergeschäftsführer Mike Wutta. Besonders happy ist er darüber, dass es endlich gelungen ist, Jan Delay nach Rottweil zu holen („das haben wir schon öfter vorgehabt“), dass das Festival am 21. Juli gleich mit einem Top-Act im Kraftwerk an den Start geht – und das bereits eine Woche vor Beginn der Sommerferien.