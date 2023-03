Ferienzauber in Rottweil

Jan Delay tritt am 21. Juli beim Ferienzauber im Rottweiler Kraftwerk auf.

Der große Ferienzauber in Rottweil findet vom 21. Juli bis zum 14. August statt. Diese drei Top-Acts sind bei der 35. Auflage in diesem Jahr angekündigt.









Die ersten drei Veranstaltungen für den diesjährigen Ferienzauber Rottweil stehen fest. Mit Jan Delay und Disko No.1, Comedy Club mit Heinrich Del Core und Papis Pumpels bietet der Ferienzauber in diesem Jahr drei Top-Acts, die das Publikum zum Tanzen, Lachen und Feiern bringen werden. Doch das ist längst nicht alles: Weitere Programmpunkte folgen in den nächsten Wochen, die das Festival auch in diesem Sommer zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden.

Der Kultur- und Musik-Festival Ferienzauber feiert in diesem Jahr seine 35. Auflage und findet am Wasserturm und dem Kraftwerk in Rottweil statt. Mit einzigartigen Locations, Bühnen und Künstlern, die jedes Jahr aufs Neue begeistern, ist der Ferienzauber zu einem festen Bestandteil der Kulturszene geworden.

Das Kraftwerk bietet Platz für bis zu 2 000 Besucher und verspricht mehr als nur ein Konzerterlebnis. Mit seiner industriellen Atmosphäre und den erstklassigen Sound- und Lichteffekten ist es der ideale Ort für unvergessliche Konzerte und Partys. Am Wasserturm erwartet die Besucher einer der schönsten Biergärten in der Region, der zum Verweilen und Entspannen einlädt. Das abwechslungsreiche Programm und die Vielfalt an Musikrichtungen machen den Ferienzauber zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Auftakt mit Jan Delay und Disko No.1

In diesem Jahr bietet der Ferienzauber eine besondere Überraschung: Jan Delay wird am 21. Juli im Kraftwerk auftreten und für ordentlich Stimmung sorgen. Der bekannte Sänger und Songwriter ist für seine energiegeladenen Auftritte bekannt und wird mit seiner Musik begeistern.

Wer einmal ein Konzert von Jan Delay und seiner Band Disko No.1 erlebt hat, kennt dieses Gefühl: für zwei Stunden komplett aufzugehen in der Musik und dem Gefühl, Teil einer bunteren, besseren Parallelrealität zu sein. „Live aus dem Hamburger Hafen” hält dieses Gefühl für die Ewigkeit fest.

Die 18 Stücke auf der Setlist reichen von Klassikern wie „Vergiftet” und „Klar” über unverwüstliche Fetenhits wie „Türlich, Türlich” und brandneue Mashups bis hin zu reichlich Material aus dem aktuellen Album „Earth, Wind & Feiern”. Es sind Songs, die für die Bühne geschrieben wurden, fürs Abgehen.

Comedy Club mit Heinrich Del Core

Ein Abend mit bester Unterhaltung, vielen Überraschungsgästen und einem großartigen Gastgeber verspricht der „Heinrich del Core Comedy Club“ am 25. Juli.

Der Schwabe präsentiert bei seinen Veranstaltungen Größen und Newcomer der Szene, Zauberer, Stand-Upper und Wortakrobaten. Sprachwitz, Erzählkunst und Situationskomik geben sich bei dem schwäbischen Multitalent ebenso die Klinke in die Hand wie die namhaften Gäste.

Der Schlagerabend mit After-Show-Party

Papi’s Pumpels, mittlerweile fester Bestandteil des Festivals und ein Garant für Spaß und gute Stimmung tritt am 27. Juli im Kraftwerk auf. Das Repertoire der Schlager-Gang führt die Zuhörer dabei auf eine musikalische Reise durch die quietschbunte Welt der Siebziger. Mit heißen Eisen düsen die Pumpels nach Mendocino oder schippern auf der Santa Maria nach Honolulu.

Dort treffen sie Joana, Maddalena und Lucille und fangen mit ihnen das Licht von Amarillo. Über sieben Brücken geht es von dort aus vermutlich niemals nach New York, aber Wunder gibt es ja immer wieder.

Denn spätestens, wenn die Zuschauer Barbara in den Armen liegen, glauben auch sie an die neue Liebe zu Papi’s Pumpels. Aber aufgepasst, die Pumpels sind keine Spaßmacher nur zum Angucken, sondern erwarten von ihrem Publikum vollen Einsatz, bis auch der Letzte in den Reihen „mitpumpelt“.

Weitere Informationen gibt es online unter www.ferienzauber.de. Der Ticketvorverkauf beginnt am 10. März.