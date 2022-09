1 Freuen sich auf ein zünftiges Oktoberfest (Von links): Peter Flaig und Sebastian Patzelt mit Jens Mager (Musikverein Zimmern), Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr sowie Karsten Birbaum und Matthias Krause. Foto: Kiolbassa

Auf dem Parkplatz bei der H.A.U. hieß es: Wiesengaudi is calling. In Lederhosen und Dirndl haben sich Liebhaber der Blasmusik auf dem 14. Oktoberfest der Stadtmusik Schramberg getroffen, um zünftig zu feiern.















Schramberg - Mit nur drei Schlägen schaffte es Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr das Fass anzustechen, sodass das Bier bald in Strömen floss. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Zimmern. Der großen Wiesengaudi stand nichts mehr im Wege: bei Obazda, Brezen und Oktoberfestbier ließen die Gäste es sich im Zelt gut gehen. Für Festzeltstimmung am Abend sorgte "The Polka Seven".

Traditioneller Frühshoppen

Nachdem Stadtmusiker und Gäste bis spät in die Nacht gefeiert hatten, eröffnete eine kleine Besetzung der Stadtmusik zusammen mit "Ehemaligen und Freunden" den zweiten Tag des Oktoberfests mit dem traditionellen Frühshoppen. Anschließend unterhielt der MV Dunningen die Gäste zum Mittagstisch, bevor die Nachwuchsmusiker des Jugendblasorchester Youthnited für den gemütlichen musikalischen Ausklang des Fests sorgten.