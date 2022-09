Verein in Schramberg

1 Das Oktoberfest der Stadtmusik Schramberg darf – mit Erlaubnis aus München – als so genanntes steigen. Foto: Kiolbassa

Für viele Schramberger ist es ein Muss-Termin: das Oktoberfest der Stadtmusik. 2020 noch Opfer von Corona und 2021 aus demselben Grund in kleinerer Form, soll es am 24 und 25. September wieder steigen. Nur: Darf es "Oktoberfest" heißen?















Schramberg - Diese Frage stellt sich seit dem vergangenen Jahr, denn da entschied die EU-Behörde für geistiges Eigentum, das Münchner Oktoberfest zur geschützten Marke zu machen. Das Amt hatte den Antrag der Münchner Stadtverwaltung auf Markenschutz für Deutschlands bekanntestes Volksfest genehmigt – zunächst bis 2026.

Anlass für die bayerische Landeshauptstadt waren dabei eigentlich nicht die vielen lokalen Feste von Vereinen – es war der Gedanke an eine geplante Großveranstaltung in der fernen Wüste, die den Münchnern die Lederhosen auszog: "Mir geht’s um die Frage: Will man mit München Kasse machen, und schadet das München?", sagte damals Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Dabei sei die große Linie wichtig. "Wenn es heißt, das Oktoberfest zieht jetzt nach Dubai, dann ist das übergriffig. Das geht nicht, dagegen gehen wir vor."

Schramberger warnen sich

Gesagt – getan – genehmigt. Geschützt vor "Oktoberfest-Profiteuren" ist der Begriff nun also seit 2021 – und zwar für 22 Produktklassen inklusive Tourismuswerbung, aber auch für Erzeugnisse und Dienstleistungen – von Seife über Kreditkarten bis zum Uniformverleih.

Und was bedeutet das nun für Vereine wie die Stadtmusik, wenn sie einfach eine Feier "Oktoberfest" nennen möchten? "Ich hab das letztes Jahr so nach und nach mitgekriegt, dass es da eventuell Probleme geben könnte und bin dann auch von mehrerer Seite aus darauf aufmerksam gemacht worden – zum Beispiel von unserer Medienreferentin Annika Kußberger", erinnert sich der Stadtmusik-Vorsitzende Peter Flaig und betont: "Aber auch Nicht-Stadtmusiker haben mich da – quasi als Warnung – darauf hingewiesen. Das hat mich wirklich gefreut. Ich finde, das zeigt, dass wir hier in Schramberg noch aufeinander aufpassen."

Sicher ist sicher

Er dachte sich zwar, "dass es fast nicht sein kann, dass man da einem kleinen Musikverein aus dem Schwarzwald, der diese Tradition richtig pflegt, einen Strick daraus dreht". Dennoch habe er Anfang September 2021 zur Sicherheit mit der Stadt München Kontakt aufgenommen. "Wenn man ein wenig Social-Media-Werbung betreibt, besteht schon die Gefahr, dass das gefunden wird – zumal unabhängige Anwaltskanzleien speziell nach solchen Urheberrechtsverletzungen suchen. Also hab’ ich beschrieben, wer wir sind und dass wir das nach Münchner Vorbild umsetzen – mit traditioneller Kleidung und Blasmusik, Lebkuchenherzen und allem, was dazugehört."

Erleichternde Antwort

"Recht flott" sei dann auch die erleichternde Antwort der Stadt München gekommen – inklusive Lob: "Wir begrüßen es sehr, dass Sie sich in dieser Angelegenheit vorab an uns wenden", heißt es. Flaigs Ausführungen würden dahingehend gelesen, "dass die Nutzung unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Landeshauptstadt und insbesondere unter Wahrung des guten Rufs des Oktoberfestes" erfolge. "Vor diesem Hintergrund sind wir gerne bereit, Ihnen die geplante Verwendung kostenfrei zu gestatten" – unter beschriebenen Umständen und zum beschriebenen Zeitraum, natürlich.

Groß geplant

Eine Umbenennung war also glücklicherweise vom Tisch. "Das wäre nach den vielen Jahren, in denen das Oktoberfest nun läuft, auch schade gewesen", so Flaig. Zum aktuellen Stand der Planungen sagt der Vorsitzende übrigens: "Wir planen dieses Jahr definitiv wieder größer – und hoffen, dass wir das corona-technisch so wie gewohnt durchziehen dürfen."

Info: Antwort aus München

"Die Verwendung des Namens Oktoberfest für Firmen-, Vereins- oder Feuerwehrfeiern verstehen wir in der Regel als eine Art Hommage an das Original aus München und genehmigen die Verwendung des Namens. Lizenzgebühren werden dafür nicht fällig", informiert auf Anfrage unserer Redaktion Wolfgang Nickl vom Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München. Für alle, die da auf Nummer Sicher gehen möchten, rät er: Derjenige könne sich unter der E-Mail-Adresse veranstaltungen.raw@muenchen.de an das Wirtschaftsreferat der Landeshauptstadt München wenden.