Michael Herrmann informierte als Abteilungsleiter über die Situation der Aktiven: Nach dem 2:0-Sieg beim FV 08 Rottweil II brachen alle Dämme – stieg das Team doch wieder in die Bezirksliga auf. Der Feierbefehl von Trainer Nino Eisensteck wurde sofort befolgt.

Die erste Mannschaft lag nahezu von Saisonbeginn an in der Kreisliga A ganz vorne. Klarer Torschützenkönig wurde Thomas Schondelmaier mit sage und schreibe 31 Treffern. Im letzten Match der Saison wurde Michael Fehrenbacher verabschiedet, der mit Abstand am meisten Einsätze für den FC Hardt in seiner 98-jährigen Geschichte verbuchte. Zudem hörten Raphael Gramlich, Ralf Kopf, Lukas Gramlich, Lukas Neumaier und Oliver Ganter auf.

Die zweite Mannschaft zog gerade noch mal den Kopf aus der Schlinge und hielt sich in der Kreisliga B.

126 Kinder und Jugendliche betreut

In der Bezirksliga gab der FC Hardt von Beginn an eine gute Figur ab und ärgerte immer wieder auch starke Gegner. In Topform präsentierte man sich unter anderem in zwei Derbysiegen gegen Waldmössingen. Derzeit liegt das Team auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.

Auch im Pokal war man erfolgreich wie schon sehr lange nicht mehr. Im Halbfinale sah man allerdings gegen die mit vielen Stars von auswärts gespickte Mannschaft von Schramberg/Sulgen kein Land.

Lena Zimmermann steht an der Spitze der Jugendabteilung. Sie berichtete von Spielgemeinschaften mit Lauterbach (A- bis D-Junioren) und Sulgen (B- und D-/E-Juniorinnen). Bei den Bambini und E-Junioren schickt der FC Hardt eigene Mannschaften ins Rennen. Der FC Hardt stellt 13 Trainer. Insgesamt werden 126 Kinder und Jugendliche betreut, davon 31 Juniorinnen.

Kooperation mit der Grundschule

Das Aushängeschild ist die A-Jugend, die derzeit den zweiten Platz in der Leistungsstaffel belegt. Die Kooperation Schule-Verein wurde durch Luca Calvagna ermöglicht, der derzeit ein Freiwilligenjahr für den FC Hardt absolviert.

Hinzu kommen bei der Jugend Aktivitäten wie Altpapiersammlung, Nikolausbesuch oder ein Aktionsstand am Dorffest. Zudem mahnte Lena Zimmermann ein Engagement als Jugendtrainer an, wo nach wie vor großer Bedarf herrsche.

Jasmin Bruckhoff informierte über den Stand der Dinge bei den Damen. Am zweitletzten Spieltag wurde der Klassenerhalt gesichert. Verabschiedet wurden Nathalie Aichele und Francesca Flaig.

Pokal hui, Runde pfui

Neuer Trainer seit dieser Saison ist in der Spielgemeinschaft mit Sulgen Marco Strahija. Im Pokal hui, in der Runde eher pfui: So läuft es in dieser Spielzeit, da das Team im Pokalfinale steht. In der Liga steht die Truppe hingegen auf einem Abstiegsplatz.

Für die Alten Herren berichtete Martin Dold: Im Bezirkspokal erreichte man wie im Vorjahr das Viertelfinale, wo aber gegen Gosheim/Wehingen Endstation war. Turniere wurden in Schiltach und Schonach gewonnen.

Abgerundet werden die Abteilungen von den Dienstagsturnerinnen, den Jedermännern und der Fitnessgruppe.