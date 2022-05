5 Am Montag war Erholung im Pool angesagt. Quelle: Unbekannt

Pünktlich zum Abpfiff am Sonntag um 16.55 Uhr wurde die Sau rausgelassen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Der FC Hardt kehrt als Meister der Kreisliga A1 in der kommenden Saison in die Bezirksliga zurück.















Link kopiert

Hardt - Das Meisterstück machten die Fußballer mit einem 2:0-Sieg beim FV 08 Rottweil II. Dort wurde im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in der Saison zwar kein Feuerwerk abgebrannt – doch gegen den Tabellenletzten reichte es zu einem Pflichtsieg. Das entscheidende Tor erzielte wie so oft Thomas Schondelmaier. Spätestens nach dem zweiten Treffer von Ian Moosmann war klar: Da geht nichts mehr schief.

"Keiler" fährt den Partybus

Wenig später brachen die Dämme bei der Mannschaft und den mitgereisten Fans. Diese waren in den Vereinsfarben rot und weiß gekleidet und zahlreich erschienen. Der Abpfiff des Spiels war der Anpfiff zum Feiern. Nach diversen Bierduschen dann der Feier-Befehl von Coach Nino Eisensteck: "Genießt die Zeit. Das ist einmalig. Davon könnt ihr euren Kindern und Enkeln erzählen." Und weiter: "Ganz Hardt ist stolz auf euch."

Nach einigen "Humba, humba, humba täteräää" ging es nahtlos weiter – im Partybus, den Franz Klausmann, vielen besser bekannt als "Keiler", sicher gen Hardt steuerte. "Nie mehr Kreisliga", schallte es dort unüberhörbar.

Besuch im Garten des Kapitäns

Allerdings: Einer war nicht dabei. Kapitän Patrick Gaus wurde von einer Erkrankung ausgebremst und musste zuhause bleiben. Er wurde aber nicht vergessen. Sein Trikot mit der Nummer sechs war bei den Feierlichkeiten dabei. "Er sitzt zuhause und heult", sagte Nino Eisensteck.

Lange musste er aber nicht weinen. Der Partybus machte bei ihm Station – und es wurde eine halbe Stunde in seinem Garten herumgejohlt. Gaus johlte natürlich gerne zurück. Vom Balkon grüßte er seine Mannschaftskollegen mit Schal und Kapitänsbinde.

Freibier beim Feuerwehrfest

Anschließend wurden die Hühner wieder gesattelt und der Bus fuhr weiter. Nächstes Ziel: das Feuerwehrfest in der Ortsmitte. Kommandant Klaus Haberstroh ließ sich nicht lumpen: "Freibier für den FC", ordnete er seinem Schankpersonal an. Wolfgang Bernhardt ließ für die Meister das Martinshorn dröhnen.

Später wurde das "Leos" vom FC in eine Partyhölle verwandelt. Ian Moosmann reichte den Aufsteigern eine Meister-Zigarre, die gerne gepafft wurde. Die Nacht wurde zum Tag gemacht und ein Ende war auch am Montag nicht in Sicht – es ging mit einer Poolparty weiter. Damit belohnte sich die Mannschaft für die souveräne Saison, in der es nahezu einen Start-Ziel-Sieg mit einer letztlich ungefährdeten Meisterschaft gab.

Info: Sportwochenende

Der Zeitpunkt fürs Sportwochenende des FC Hardt ist angesichts der Meisterschaft passend gewählt. Es beginnt am Donnerstag, 26. Mai, ab 15 Uhr mit einem Vatertagshock. Am Freitag, 27. Mai, folgt ab 18 Uhr das Elfmeterturnier mit Barbetrieb. Am Samstag, 28. Mai, sind tagsüber Jugendspiele, abends wird das Champions-League-Finale übertragen.

Am Sonntag, 29. Mai, spielen die Damen um 11 Uhr gegen den SV Oberreichenbach. Die Zweite trifft um 13 Uhr auf die SG Mariazell/Locherhof II, bevor die Meistermannschaft um 15 Uhr zum Schaulaufen im Derby gegen Mariazell/Locherhof I antritt.