1 Mit 24 Saisontoren in der Oberliga und vier Treffern im Pokal ist Marcel Sökler der Top-Torjäger des FC 08 Villingen. Foto: Eibner/ Baur

Villingens Top-Torjäger Marcel Sökler spricht im Interview über „zwei Endspiele“, die Herangehensweise der Nullachter für das Pokalfinale und worauf es in „großen Spielen“ ankommt.









Die Torjägerkanone in der Oberliga wird Marcel Sökler trotz einer starken Bilanz von 24 Saisontoren wohl nicht mehr holen können. Dazu müsste er am letzten Spieltag noch einen Rückstand von fünf Treffern auf Pforzheims Konstantinos Markopoulos aufholen. Doch das dürfte dem 33-Jährigen völlig egal sein – vorausgesetzt er erreicht mit seinem Team die beiden großen Saisonziele: den Triumph im Verbandspokal und die Meisterschaft in der Oberliga. In unserem Interview spricht Sökler über das am Samstag (13.45 Uhr) anstehende Pokalfinale, die Stimmung in der Mannschaft in dieser Woche und die besondere Situationen der „zwei Endspiele“.