1 Der Fokus der Sportschau-Kameras liegt erst auf den Finals im Landespokal, dann erst auf das Endspiel im DFB-Pokal. Foto: Eibner/Schüler

Drei Konferenzen mit insgesamt 21 Partien – das ist der „Finaltag der Amateure“ im Ersten und bei sportschau.de. Doch von den drei baden-württembergischen Endspielen wird von der ARD kein kompletter Livestream angeboten. Wir hakten beim SWR nach.









„Mehr als sieben Stunden Fußball live: Schon zum neunten Mal überträgt das Erste am Samstag, den 25. Mai 2024, den Finaltag der Amateure. Auf dem Programm stehen 21 Spiele. Gespielt wird zu vier verschiedenen Anstoßzeiten. Es ist die größte Fußball-Übertragung des Jahres. Für die Klubs geht es nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände, die Sieger treten in der kommenden Saison auch in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Alle Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei“, heißt es auf sportschau.de.