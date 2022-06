1 Dragan Ovuka, Kamran Yahyaijan, Mauro Chiurazzi, Tevfik Ceylan und Nico Tadic (von links) bejubeln das 3:0 gegen Bruchsal. Foto: Marc Eich

Die Erfrischungsgetränke und die Stadionwurst hatten sich die Nullachter nach der langen Saison 2021/22 auf der After-Match-Party wahrlich verdient. Nicht nur Viererpacker Kamran Yahyaijan tanzte nach dem abschließenden 7:0 gegen Bruchsal noch lange im Friedengrund. Die Stimmen der Villinger.















Kamran Yahyaijan, 08-Topspieler gegen Bruchsal

"Ich habe in meiner Aktivenzeit noch nie vier Tore in einem Spiel erzielt. Dabei habe ich ja gegen Bruchsal eigentlich nur gespielt, weil wir Personalmangel haben. Ich habe ja auch kaum trainieren können, bin nicht wirklich fit. Ich freue mich auf den Konkurrenzkampf in der neuen Runde. Dadurch profitieren wir alle, wir können so noch besser werden. Wir haben den Anspruch, in der kommenden Saison wieder vorne mitzuspielen."