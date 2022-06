1 Der Mann des Tages: Viererpacker Kamran Yahyaijan. Foto: Marc Eich

Samstag, 17.17 Uhr, MS Technologie-Arena. Die Villinger Spieler umarmen sich, lachen, sind einfach nur gut drauf. Dies liegt nicht nur am 19. Sieg im 38. und letzten Saisonspiel gegen den chancenlosen Absteiger aus Bruchsal, sondern vor allem ist aus den Gesichtern von Kapitän Dragan Ovuka und Co. auch die Erleichterung darüber abzulesen, dass diese lange und extrem anstrengende Runde endlich vorbei ist. Der vierte Abschlussplatz des FC 08 Villingen kann sich mehr als sehen lassen. Meisterschaft und Direktaufstieg in die Regionalliga ließ sich der SGV Freiberg (2:1-Last-Minute-Sieg in Nöttingen) nicht mehr nehmen. Die punktgleichen Stuttgarter Kickers (3:1 in Dorfmerkingen) müssen in die Relegation. Als sichere Absteiger stehen Lörrach-Brombach, Ilshofen, Bruchsal, Linx und Walldorf II fest. Dorfmerkingen bleibt nur drin, wenn die Kickers über die Relegation den Aufstieg schaffen.

Die Personalien

Marcel Yahyaijan musste seinen Spielerpass herauskramen, der Villinger Coach hatte aber – mit ihm – 18 Nullachter "gefunden", die er in den Spielberichtsbogen eintragen konnte. Die verletzten Daniel Wehrle und Ibrahima Diakité mussten wie erwartet passen, dafür standen die zuletzt fehlenden Leon Albrecht und Kamran Yahyaijan in der Startelf.

Die erste Halbzeit

Es dauerte eine Viertelstunde, bis der Favorit erstmals gefährlich im Bruchsaler Strafraum auftauchte. Mokhtar Boulachab machte es kompliziert, aber perfekt. Seinen Querpass musste Rückkehrer Kamil Yahyaijan (15.) nur noch über die Linie schieben. Fast hätte mit Leon Albrecht (22.) der zweite Comebacker nachgelegt. Dass Yahyaijan vom Punkt aus Extraklasse ist, zeigte der Offensivmann einmal mehr beim 2:0 nach 34 Minuten. Ein Handspiel eines Bruchsalers war vorausgegangen. Wenig später musste mit Francis Bediako (37.) einer von nur zwei Ersatzspielern der Gäste ran. Kurz vor der Pause verschenkte Albrecht das 3:0.

Die zweite Halbzeit

Ecke Erich Sautner, Kopfball Mauro Chiurazzi - so einfach kann es gehen. Nach dem bereits achten Saisontor des Innenverteidigers (47.) hatte Torwart Ibrahima Sy Glück bei einem Lattenknaller der Gäste. Doch Villingen dominierte das Geschehen vor 500 Zuschauern - darunter der Ex-Nullachter Kai Brünker, der bei Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg jüngst seinen Vertrag verlängerte - weiter. Nach 68 Minuten kam Thomas Kunz für Leon Albrecht - der Mittelfeldspieler sah den schönen 18-Meter-Schuss von Yahyaijan (75.), der nur zwei Minuten später seinen Viererpack perfekt machte. Der Spieler des Tages ("Nach einer für mich nicht einfachen Saison war dies der perfekte Abschluss") holte sich den verdienten Applaus ab. Lhadji Badiane kam zu seinen letzten Minuten im 08-Trikot, wenig später verabschiedete sich Sy. Der eingewechselte Torwarttrainer Toni de Pascalis (52 Jahre) sah, dass Badiane immer noch torhungrig ist. Nico Tadic (84.) sorgte mit dem 7:0 für den Abschluss einer guten Saison, in der auch A-Junior Lorenz Pfaff noch Oberliga-Luft sammeln durfte. Um 17.17 Uhr pfiff Schiedsrichter Lukas Graeser-Herbstreuth das letzte Saisonspiel ab.

Die schnelle Stimme

Marcel Yahyaijan sagte nach dem letzten Saisonspiel: "Man muss erst einmal in der Oberliga sieben Tore erzielen, wenn auch Bruchsal nicht extrem viel Gegenwehr geleistet hat. Leistung und auch der Tabellenplatz – beides war überragend. Sehr wichtig war auch der Klassenerhalt der U21!"

Die Statistik

FC 08 Villingen: Sy (78. de Pascalis) - Bruno, Ovuka, Chiurazzi (86. Pfaff)- Albrecht, Busam, Tadic, Boulachab (77. Badiane), Ceylan - Sautner, K. Yahyaijan. 1. FC Bruchsal: Adams - Neicu, F. Berecko (37. P. Berecko), Gessel, Ivan, Muto, Peric, Bulut, Walica, Sahiti, Sailer.

Tore: 1:0 K. Yahyaijan (15.), 2:0 K. Yahyaijan (34.), 3:0 Chiurazzi (47.), 4:0 K. Yahyaijan (75.), 5:0 K. Yahyaijan (77.), 6:0 Badiane (80.), 7:0 Tadic (84.).

Schiedsrichter: Lukas Graeser-Herbstreuth (Stuttgart).

Gelbe Karten: – /Sahiti.

Zuschauer: 500.

Kommentar: Note 2-

Von Gunter Wiedemann

Stark: Platz vier in der intensivsten Saison seit langer Zeit. Nur die in Sachen Finanzen und professionellen Strukturen in anderen Oberliga-Sphären agierenden Stuttgarter Kickers und SGV Freiberg sowie das Überraschungsteam aus Backnang waren nach 38 Spieltagen besser. Ebenso stark: die Transfers in der Winterpause. Mit Ibrahima Diakité verfügt der FC 08 endlich wieder über einen echten Torjäger, Rückkehrer Tevfik Ceylan war sofort ein Leistungsträger.

Dass es dennoch "nur" zu einer 2- reichte, lag am bitteren Pokal-Aus gegen Oberachern – und der gerade gegen "Underdogs" oft vermissten spielerischen Dominanz. Mit dem gezielt verstärkten Kader soll sich dies ändern. Dazu sollen nach den so wichtigen Oberliga-Aufstiegen der U19 und U17 weitere Eigengewächse den Sprung nach oben schaffen. Mittelfristig muss das Ziel lauten: Regionalliga.

