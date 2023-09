1 Nachspielzeit in Ravensburg: Dennis Blaser bejubelt den Siegtreffer des FVR, die Nullachter um Enrico Krieger (links) verstehen die Fußball-Welt nicht mehr. Foto: Eibner/Rist

Eine Überraschung im Spitzenspiel, weiter Ergebnisfrust in Holzhausen und nachdenkliche Villinger. Das war der achte Oberliga-Spieltag, an dem der nächste 08-Gegner seine Krise nicht beenden konnte.











Auch am Montagvormittag ärgert sich Denis Stogiannidis noch über die 2:3-Last-Minute-Niederlage in Ravensburg. „Wir müssen da mindestens einen Punkt mitnehmen“, hofft der Sportvorstand der nach der dritten Saisonniederlage auf Rang fünf zurückgefallenen Nullachter, dass es es bald auch bei Auswärtsspielen besser läuft. „Zunächst wollen wir aber am Freitagabend im Derby gegen Offenburg zeigen, dass wir eine Heimmacht sind. Wir wollen da auf jeden Fall in Sachen Punkte nachlegen.“