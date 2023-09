„Zu viele Fehler“ beim Last-Minute-Schock in Ravensburg

1 Fassungslos in Ravensburg: 08-Torhüter Dennis Klose hat soeben in der 95. Minute das entscheidende 2:3 kassiert. Foto: Eibner

Warum Vorstand Denis Stogiannidis die 2:3-Niederlage in Ravensburg als völlig unnötig ansieht. Kontrast zwischen Heim- und Auswärtsauftritten ist aktuell groß. Trainerthema zieht sich wohl weiter hin.











Link kopiert



Es war ein Spiel, das der FC 08 Villingen in Ravensburg in der Nachspielzeit niemals noch mit 2:3 hätte verlieren dürfen. Der eingewechselte Samet Yilmaz hatte in der 92. Minute den 2:2-Ausgleich erzielt. Drei Zeigerumdrehungen später war die gesamte Villinger Hintermannschaft – samt Torhüter Dennis Klose – bei einem relativ harmlosen Freistoß der Oberschwaben aus dem Mittelfeld heraus nicht im Bilde – Dennis Blaser köpfte entscheidend für den FVR zum 3:2-Endstand ein.