1 Dennis Klose zieht in der kommenden Oberliga-Saison das Trikot des FC 08 Villingen an. Foto: Eibner

Dem FC Villingen ist es gelungen, den gerade 27 Jahre alt gewordenen Torhüter Dennis Klose zu den Nullachtern zu lotsen. Klose ist seit 2016 Stammtorwart des Oberliga-Kontrahenten 1. FC Rielasingen-Arlen. Dies bestätigten die Nullachter einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen den SSV Reutlingen.















"Ich persönlich kenne Dennis schon lange. Er hat auch einige Freunde in unserer Mannschaft, mit denen er bereits in der Jugend zusammengespielt hat", dürfte es dem Neuzugang, so 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan, kaum schwerfallen, sich in der Mannschaft der Schwarz-Weißen zu integrieren. "Durch die guten Kontakte zu einigen Spielern habe ich die Entwicklung des FC 08 stets mitverfolgen können. In den Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen habe ich schnell gespürt, dass die Vision des Vereins absolut zu meinen eigenen Ansprüchen passt. Dadurch haben wir uns sehr schnell einigen können", lässt sich Dennis Klose in der Mitteilung der Nullachter zitieren.

Neuer Keeper stammt aus VS

Ein Vorteil war es mit Sicherheit, dass Klose aus Villingen-Schwenningen stammt. "Aktuell wohne ich mit meiner Verlobten in Radolfzell. Da sie aber auch aus Villingen-Schwenningen stammt, ist es gut möglich, dass wir wieder in die Region ziehen werden", betont der 27-jährige Torhüter. "Für mich ist Dennis seit Jahren einer der besten Torhüter in der Oberliga Baden-Württemberg. Er hat in der Jugendabteilung beim VfB Stuttgart und dem SC Freiburg eine hervorragende Ausbildung genossen", lobt 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan den Neuzugang. "Dennis ist ein sehr kompletter Torhüter – und mit 27 Jahren im perfekten Torwart-Alter. Mit seiner Größe von 1,88 Metern hat er eine gute Reichweite, ist sehr stark auf der Linie – und auch im 1 gegen 1", stellt Chefcoach Marcel Yahyaijan die Vorzüge Kloses heraus.

Wie geht es mit Henning Schwenk weiter?

Zwar hat der FC 08 Villingen mit Henning Schwenk zur Rückrunde erst einen neuen Torhüter vom FC Holzhausen verpflichtet, doch aufgrund einer starken beruflichen Beanspruchung ist derzeit noch nicht klar, wie es nächste Saison mit Schwenk weitergeht. "Wir wollten insofern eine gewisse Sicherheit – und auch Kontinuität – auf der Torwartposition sicherstellen", so Arash Yahyaijan.