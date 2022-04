1 Enttäuschte Nullachter: Dragan Ovuka, Mauro Chiurazzi, Jonas Busam und Tevfik Ceylan (von links). Foto: Michael Kienzler

Rückschlag für den FC 08: Villingen verlor am Samstag gegen den abstiegsbedrohten SSV Reutlingen im heimischen Friedengrund verdient mit 2:3 (1:1). Die beiden Treffer vor 800 Zuschauern von Mokhtar Boulachab und Lhadji Badiane waren gegen einfach bissigere Gäste zu wenig.















Link kopiert

Samstag, 9.30 Uhr: Marcel Yahyaijan schreibt: "Es nur eine ganz leichte Schneedecke, die zudem schon schmilzt. Das wird bis zum Nachmittag." Trotz des erneuten (kleinen) Wintereinbruchs kann es also um 15.30 Uhr in der MS Technologie-Arena gegen Reutlingen losgehen. "Unser Ziel ist natürlich ein Heimsieg", nahm der Villinger Coach die Favoritenrolle an.

Die Personalien

Im Vergleich zum 3:0 gegen Walldorf II vor zwei Wochen hatte Yahyaijan seine Startelf auf zwei Positionen umgestellt. Für Thomas Kunz und Nico Tadic durften Erich Sautner und Fabio Liserra von Beginn an ihr Können zeigen.

Die erste Halbzeit

Vor 800 Fans, darunter gut 100 lautstarke Anhänger aus Reutlingen, reichten den Villingern ein guter Beginn und stürmische Schlussminuten nicht, um einfach aggressivere Gäste zu bezwingen. Dazu kamen unerklärliche Fehler, die der SSV eiskalt bestrafte. Dabei legten die Nullachter einen Traumstart hin. Eine schöne Kombination über Leon Albrecht und Ibrahima Diakité schloss Mokhtar Boulachab in der vierten Minute zum frühen 1:0 ab. "Danach haben wir aber völlig den Zugriff verloren", sah auch Kapitän Dragan Ovuka, wie Reutlingen über Laufbereitschaft und Zweikampfstärke den Nullachtern den Schneid abkaufte. Der Villinger Sturm war bis in die Schlussphase hinein nur noch ein laues Lüftchen. Dazu kamen unerklärliche Patzer in der Defensive. So auch in der 28. Minute, als Muhamed Sanyang ein Missverständnis in der 08-Abwehr aus kurzer Distanz zum 1:1 nutzte.

Die zweite Halbzeit

Marcel Yahyaijan reagierte, Nico Tadic (für Liserra) sollte im Mittelfeld für mehr Kompaktheit sorgen. Stattdessen sah der 08-Trainer weitere individuelle Fehler seiner Mannen. Erst rutschte Verteidiger Tim Zölle im Fünfmeterraum aus, dann leistete sich Torwart Ibrahima Sy einen folgenreichen Fehlpass. Onesi Kuengienda (47.) und Luca Meixner (52.) sagten Dankeschön. Daniel Wehrle (für den angeschlagenen Sautner), Harry Föll (für Torschütze Boulachab) und Lhadji Badiane (für Zölle) kamen, doch auch danach fanden die Nullachter gegen die clevere Defensive der Reutlinger kein Rezept. Dies änderte sich erst in der Schlussphase, als Badiane (84.) nach Vorlage von Diakité den Anschlusstreffer markierte. Jonas Busam (89.), Tevfik Ceylan (90.) und Diakité (90. + 2) hätten noch den Ausgleich erzielen können, doch nach der späten Ampelkarte für Busam war die durchaus verdiente Heimniederlage perfekt. Dagegen feierten die Reutlinger noch lange den wichtigen Dreier mit ihren Fans.

Die schnelle Trainerstimme

Marcel Yahyaijan, FC 08 Villingen: "Wir haben heute bei den Gegentreffern Geschenke verteilt. Dazu war unser Spiel zu wild – gerade im Spiel gegen den Ball. Zudem hatten wir große Probleme auf den Flügeln. Deshalb haben wir dort dann auch später umgestellt."

Die Statistik

FC 08 Villingen: Sy – Zölle (69. Badiane), Ovuka, Chiurazzi, Liserra (46. Tadic) – Boulachab (56. Föll), Busam, Sautner (58. Wehrle), Ceylan – Diakité, Albrecht.SSV Reutlingen: Piu – Staiger, Jäger, Preuß – Meixner (90. + 2 Founes), Suddoth (84. Ionnidis), Schwaiger, Schumann, Krajnovic – Kuengienda (76. Leyhr), Sanyang (65. Djermanovic). Tore: 1:0 Boulachab (4.), 1:1 Sanyang (28.), 1:2 Kuengienda (47.), 1:3 Meixner (53.), 2:3 Badiane (84.).

Schiedsrichter: Christian Schäffner.Ampelkarte: Busam (FC 08/90. +4). Zuschauer: 800.