1 Tevfik Ceylan (Nummer 7) eröffnet nach nur 15 Sekunden den Torreigen der Villinger in Offenburg. Foto: Michael Fissler

Furiose Villinger bejubelten am Sonntag beim Offenburger FV einen auch in der Höhe verdienten 5:2 (4:1)-Derby-Sieg. Der FC 08 hält mit dem dritten Dreier der Saison den Kontakt zum Tabellenvorderfeld. Ibrahima Diakité sorgt aber für Sorgenfalten.















"Es sollen drei Punkte her", hatte 08-Trainer Marcel Yahyaijan seiner Elf vor dem Derby im Karl-Heitz-Stadion einen klaren Auftrag auf den Rasen mitgegeben. "In Villingen herrscht ja eine ganz andere Erwartungshaltung", schob OFV-Coach Sascha Ruf dem FC 08 die Favoritenrolle zu.

Die Personalien

Im Spiel 1 nach dem überraschenden Abgang von Erich Sautner musste 08-Trainer Marcel Yahyaijan auf den doch weiter angeschlagenen Torjäger Ibrahima Diakité verzichten. Dessen Knieverletzung soll nächste Woche noch einmal intensiv untersucht werden. Im Vergleich zur 2:4-Heimniederlage gegen den FC Nöttingen stellte der 30-Jährige seine Startelf auf zwei Positionen um. Innenverteidiger Mauro Chiurazzi, dessen Rot-Sperre abgelaufen war, und Georgios Pintidis durften im Derby von Beginn an ihr Können beweisen. Frederick Bruno saß zunächst unter der gut gefüllten Haupttribüne auf der schattigen Bank.

Die erste Halbzeit

Bei kuscheligen 31 Grad wurden die Offenburger von den Nullachtern kalt erwischt. Nach nur 15 Sekunden drückte Tevfik Ceylan das Leder aus gut fünf Metern über die Linie. Ryan Hertrich hatte perfekt vorbereitet. Nur gut eine Minute später passte Ceylan auf Maxime Foulon, der OFV-Torwart Jonas Witt keine Chance ließ. Das offensive Pressing in der Anfangsphase hatte sich also echt gelohnt. Zweikampfstarke und spielfreudige Villinger bestimmten weiter das Geschehen, der Aufsteiger fand nicht ins Spiel. Pech war, dass der agile Foulon (18.) nach Vorlage von Leon Albrecht nur den Pfosten traf. Vier Zeigerumdrehungen später schnappte sich Hertrich bei einem Freistoß nahe der Außenlinie den Ball. Gegen den Schlenzer in den Torwinkel war Witt chancenlos. Der nächste Treffer der Marke "Tor des Monats" ließ nicht lange auf sich warten. Jonas Brändle hatte nach 24 Minuten das Spielgerät ebenso sehenswert in das lange Eck gezirkelt. "Ich trinke mein Bier leer, dann gehe ich", hatte ein langjähriger OFV-Fan so eine Anfangsphase "noch nie erlebt". So verpasste er den ersten Torschuss der Gastgeber durch Stephane Dzikang (33.). Keine 100 Sekunden brauchte dann Routinier Marco Petereit (38.) nach seiner Einwechslung, um bei den Ortenauern (1:4) für leise Hoffnung auf eine Wende zu sorgen.

Die zweite Halbzeit

Offenburg startete mutig in die zweite Hälfte, wollte den schnellen zweiten Treffer. Der Villinger Coach reagierte, brachte Frederick Bruno und Mokhtar Boulachab. Die 386 Zuschauer, darunter rund 100 Villinger, sahen Offenburger Chancen von Dzikang und Jonas Pies. Nach der Einwechslung von Fabio Liserra (61.) bekamen die Gäste das Spiel wieder besser in Griff. Umso überraschender war das 2:4 durch Pies (71.). Comebacker Nico Tadic dürfte nun ran, sollte die Defensive in der Schlussphase verstärken. Ganz wichtig war dann die Parade von Torwart Dennis Klose nach einem Schuss von Pies (82.). Am Ende machte der starke Leon Albrecht nach 87 Minuten mit dem 5:2 alles klar. Um 16.52 Uhr war der wichtige Dreier für den FC 08 unter Dach und Fach.

Die Statistik

Offenburger FV: Witt – Hirth, Prieto, Dzikang (65. Hamja), Leist, Leopold, Beiser-Biegert, Pfrimmer, Ernst (86. Junker), Pies (82. Tsolakus), Dussot (36. Petereit).FC 08 Villingen: Klose – Ovuka, Busam (61. Liserra), Chiurazzi – Ceylan (75. Tadic), Brändle, Alihoxha (51.Bruno), Hertrich, Pintidis (55. Boulachab), Albrecht – Foulon.

Tore: 0:1 Ceylan (1.), 0:2 Foulon (2.), 0:3 Hertrich (22.), 0:4 Brändle (24.), 1:4 Petereit (38.), 2:4 Pies (71.), 2:5 Albrecht (87.).

Schiedsrichter: Roman Reck (Höfingen).

Gelbe Karten: Ernst, Prieto, Petereit – Chiurazzi.

Zuschauer: 386.