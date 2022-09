1 Erich Sautner zieht das Trikot des FC 08 Villingen aus. Foto: Marc Eich

Paukenschlag beim FC 08 Villingen: Erich Sautner hat den Oberligisten kurz vor dem Ende der Wechselfrist verlassen.















Link kopiert

Der offensive Mittelfeldspieler, der am Samstag beim 2:4 gegen Nöttingen noch eingewechselt worden war, und die Nullachter gehen getrennte Wege. Dies bestätigt Marcel Yahyaijan. "Der noch laufende Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen beendet. Alles lief sauber ab", stellt der Villinger Trainer am Donnerstagvormittag klar.

Chance für die Youngster?

Der Coach bedauert den auch für ihn eher überraschenden Abgang: "Am Samstag war dies noch keine beschlossene Sache. Erich war gerade in Sachen Standards einer der besten Oberliga-Spieler", betont Marcel Yahyaijan. Dieser sieht nun aber auch eine Chance für junge Offensivspieler wie Leon Albrecht und Samet Yilmaz. "Vielleicht können sie sich nun noch besser entfalten."

"Das wird man sehen"

Erich Sautner, der seinen Vertrag bei den Villingern erst im März verlängert hatte, bestritt 48 Spiele für den FC 08, in denen er 18 Tore bejubelte. Der 30-Jährige war zur Saison 2020/21 vom FC Denzlingen aus in den Friedengrund gewechselt. Zuvor hatte der Standardspezialist auch für den Bahlinger SC, Eintracht Trier, Waldhof Mannheim oder dem SC Freiburg II gespielt. Mit den A-Junioren des SC gewann Sautner zudem 2009 den DFB-Pokal. Und wohin zieht es den Spielmacher? "Das wird man sehen", sagt Erich Sautner am Donnerstagvormittag und lacht.