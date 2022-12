1 Dominik Emminger (rechts) behielt im Lahrer Schneegestöber die Übersicht. Foto: Horst Künstle

SC Lahr - FC 08 Villingen U21 2:6 (0:4). Was für ein Hammer-Ergebnis der U21 des FC 08 Villingen beim Tabellenführer! Mit einer überragenden Vorstellung gelang den Nullachtern ein echter Coup, mit dem sie den Spitzenreiter von der Pole-Position verdrängten.















Überragender Mann auf dem Platz war Dominik Emminger, der vier Treffer markierte und die weiteren beiden Tore vorbereitete. Der Stürmer erledigte den Tabellenführer also fast im Alleingang.

Die erste Hälfte

Bei der frühen 1:0-Führung in der 13. Minute verwandelte er zunächst einen an Samet Yilmaz verschuldeten Elfmeter. Kurze Zeit später legte er Yilmaz über die rechte Seite auf (20.). Beim dritten Tor nutzte der Villinger einen Lahrer Abwehrfehler eiskalt aus (32.). Kurz vor der Halbzeit bereitete Yannik Spät das 0:4 vor, bei dem Emminger zwei Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball dann im Netz versenkte.

In dieser überragenden ersten Hälfte, in der die Abwehr der Gäste extrem kompakt stand, hatten die Nullachter nur eine Lahrer Chance zugelassen, bei der Lavdrim Amiti (10.) gegen Roman Bulgakov auf dem Posten war.

Die zweite Hälfte

In der 77. Minute verkürzte Konstantin Fries per Freistoß auf 1:4. Nach einem weiteren Lahrer Rückpass auf den Keeper ging Emminger dazwischen und schob zum 1:5 ins leere Tor (83.). 120 Sekunden später bediente Emminger Jonas Zimmermann zum 1:6 (85.). Das Lahrer 2:6 von Osman Boateng fiel in der 89. Minute. In der Nachspielzeit kassierte Zimmermann noch eine unnötige Ampelkarte.

Die Trainerstimme

Daniel Miletic, FC 08 Villingen: "Es war ein toller Tag. Wir sind alle glücklich. Überragend war Dominik Emminger – vier Tore und zwei Vorlagen gelingen nicht in jedem Spiel. Wir wollten gut stehen und hatten die nötige Konsequenz beim Verwerten der Tormöglichkeiten."

Die Statistik

FC 08 Villingen U21: Amiti - J. Spät, Seemann, Zeiser, Cristilli (61. Zimmermann), Emminger, Yilmaz (62. Bächle), Cunion (78. Miletic), Laatsch, Schmid, Y. Spät (85. Kaya).

Tore: 0:1, 0:3, 0:4, 1:5 alle Dominik Emminger (13./FE, 32., 42., 83.), 0:2 Samet Yilmaz (20.), 1:4 Konstantin Fries (77.), 1:6 Jonas Zimmermann (85.), 2:6 Ousman Bojang (89.).

Schiedsrichter: Stefan Mera-Linz.

Ampelkarte: Zimmermann (Villingen, 90. + 3).

Zuschauer: 100.