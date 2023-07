700 Zuschauer sehen in Bochingen eine ausgeglichene Testpartie. 08-Schlussmann Kevin Ehmann liefert eine starke Leistung ab.

Der FC 08 Villingen hat sich am Montagabend im Testspiel gegen den Regionalligisten TSG Balingen in Bochingen vor 700 Zuschauern mit einer guten Leistung ein 0:0 verdient.

Es war der erste große Härtetest der Villinger in dieser Vorbereitungsphase. „Das Spiel gegen Balingen wird eine echte Standortbestimmung für uns“, hatte 08-Coach Ryszard Komornicki vor der Partie gesagt.

TSG-Coach Martin Braun freute sich über das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub: „Wir sind mittendrin in der intensivsten Phase unserer Vorbereitung. Deshalb werden wir unsere Spieler gegen Villingen dosiert einsetzen.“

Die Personalien

Der FC 08 setzte 18 Akteure ein. Abwehrchef Frederik Bruno fehlte aus beruflichen Gründen. Auf der Bank saßen die zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Dennis Klose und Ergi Alihoxha, kamen aber nicht zum Einsatz. Mokhtar Boulachab ist immer noch verletzt. Die beiden „Immer-noch-Probespieler“ Franck Bonny (Innenverteidiger) und Abdu M’Boob (Angriff) zeigten erneut eine überzeugende Leistung. Hier dürfte in den kommenden Tagen endlich eine Entscheidung fallen, ob das Duo verpflichtet wird oder nicht.

TSG-Coach Martin Braun ließ 21 Feldspieler und drei Torhüter zum Einsatz kommen.

Der erste Durchgang

In der ersten Halbzeit besaßen beide Teams sehr gute Chancen. In der 25. Minute scheiterte auf Villinger Seite M’Boob knapp, auch Tevfik Ceylan besaß eine vielversprechende Einschussmöglichkeit.

Auf der anderen Seite fehlte bei drei Aktionen vor der Pause nicht viel und der auffällige Pedro Morais hätte für die TSG jeweils die Führung erzielen können. Torlos ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Nullachter spielerisch nochmals, agierten situationsbedingt geschickt noch aggressiver. Der eingewechselte Dominik Emminger erarbeitete sich zwei gute Chancen (74./80.). In der Schlussminute agierte 08-Keeper Kevin Ehmann noch einmal glänzend, als er eine Einschussmöglichkeit des Balingers Walter Vegelin parierte. Es blieb beim verdienten 0:0 nach einem für die Zuschauer unterhaltsamen und anspruchsvollen Testspiel.

Die Trainerstimmen

Villingens Coach Ryszard Komornicki hatte über die 90 Minuten keinen Klassenunterschied gesehen: „In der ersten Halbzeit waren wir bei bestimmten Aktionen noch nicht aggressiv genug, hatten aber die klareren Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir auch unsere Qualität gezeigt, müssen aber unsere Möglichkeiten zu Toren machen, Wir sollten nicht so viel nach dem Gegner schauen, sondern vor allem immer auf uns. Unsere Jungs haben so viel Potenzial, müssen dieses mehr ausschöpfen.“

TSG-Trainer Martin Braun war mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: „Wir sind auf einen guten Gegner getroffen. Beide Mannschaften hatten ihre Tormöglichkeiten. Es war klar, dass wir gegen Villingen nicht zehn Chancen bekommen. Es war insgesamt eine gute Testeinheit.“

Für den FC 08 geht es am Samstag (15.30 Uhr) in Fahrnau mit dem Test gegen den Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach weiter.