FC 08 Villingen: Der Oberligist steht vor einer sehr wichtigen Arbeitswoche

1 Jonas Brändle (unser Bild) und Nico Tadic befinden sich weiterhin im Aufbautraining. Foto: Marc Eich

Coach Mario Klotz muss mit seinem Team die 0:5-Niederlage in Freiberg aufarbeiten. Am Samstag geht es in Ergenzingen gegen den Verbandsligisten Türkspor Neckarsulm.









Link kopiert



Der FC 08 Villingen steht vor einer wichtigen Arbeitswoche in seiner Vorbereitungsperiode. Nach dem 0:5 beim Regionalligisten SGV Freiberg gibt es einige Dinge aufzuarbeiten. Am Ende der Woche soll es dann am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Ergenzingen gegen den Verbandsligisten Türkspor Neckarsulm für die Nullachter im gesamten wieder besser laufen. Diese Partie gilt für den FC 08 als Generalprobe für das Pokal-Viertelfinale am Samstag, 24. Februar, beim Freiburger FC.