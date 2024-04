Villingen trifft am 25. Mai auf den SC Lahr. Spielbeginn ist noch nicht festgelegt.

Das Endspiel um den SBFV-Rothaus-Pokal der Herren 2023/2024 zwischen dem FC 08 Villingen und dem SC Lahr wird im Dreisamstadion in Freiburg ausgetragen.

Nachdem seit der vergangenen Woche die beiden Endspielteilnehmer feststehen, wurde nun auch der Austragungsort fixiert: Das diesjährige SBFV-Rothaus-Pokalfinale wird am Samstag, 25. Mai 2024, im Freiburger Dreisamstadion ausgetragen.

Daneben wird das südbadische Pokalfinale auch in diesem Jahr im Rahmen des Finaltags der Amateure in einer Konferenz live in der ARD übertragen.

Das sagt der SBFV-Präsident

SBFV-Präsident Dr. Reinhold Brandt sagt zur Wahl des Endspielorts: „Das Dreisamstadion in Freiburg ist ein Ort mit einer großen Fußballtradition, der für die Leidenschaft und Hingabe zum Sport steht, die auch im SBFV-Rothaus-Pokal gefeiert wird. Wir freuen uns außerordentlich, das Pokalfinale 2024 im Dreisamstadion auszutragen und sind sicher, dass das Finale für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis bieten wird.“

Der Rückblick

Bereits 2020 wurde das Endspiel im Dreisamstadion gespielt. Unter strengen Corona-Auflagen mit Zuschauerbeschränkungen siegte damals der 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den SV Oberachern.

2024 nun kehrt das Pokalfinale zurück in die wohl traditionsreichste Spielstätte Südbadens, die seit vielen Jahren als Austragungsort für wichtige Fußballveranstaltungen in Südbaden dient.

Wichtige Informationen

Die genaue Anstoßzeit des Endspiels 2024 steht derzeit noch nicht fest. Diese wird ebenso wie weitere Informationen zum Endspiel in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Eintrittskarten für das Pokalfinale werden zeitnah im SBFV-Ticketshop unter www.sbfv.de/tickets sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich sein.