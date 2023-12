1 Vera Sauerbrunn beendete die Partie gegen Görlitz mit zwei Punkten in Folge. Foto: Kraushaar

Chaos gab es auf dem Lidl-Parkplatz vor der Sporthalle in Bad Liebenzell, dramatische Szenen in der Halle beim Kellerduell der Unterhaugstetter Frauen.









Zwei Spiele standen für die Frauen des TV Unterhaugstett in der 1. Bundesliga Halle am Samstag zur besten Weihnachtsmarktzeit in der Bad Liebenzeller Sporthalle an, was den Lidl-Parkplatz auf Grund der Baustelle an der Schule in ein totales Chaos verwandelte.