1 Im Gasthaus "Sonne" gibt es vorerst nur Essen zum Mitnehmen. Foto: Cools

Bösingen hat gut 3400 Einwohner. 89 aktive COVID19-Fälle machen die Gemeinde aktuell zum Corona-Hotspot im Landkreis Rottweil. Gerüchten zufolge soll eine Hochzeit Treiber gewesen sein. Eine Spurensuche.















Kreis Rottweil - Das Infektionsgeschehen nimmt deutlich an Fahrt auf. Auffällig hoch sind die Zahlen in Bösingen. Dort gibt es 89 aktive Fälle (Stand: 8. November, 15 Uhr). Dies ist ein Plus von 47 Fällen im Vergleich zum Vortag bei einer Gesamteinwohnerzahl von gut 3400 Menschen. Man kann also getrost von einem Hotspot sprechen.