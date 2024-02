Fasnets-Umzug in Horb: So reagieren die Leser auf den „Hexen-Skandal“

So reagieren die Leser auf den „Hexen-Skandal“

Fasnets-Umzug in Horb

1 Die umstrittene Szene vom Jubiläums-Umzug in Horb. Zwei Häder-Hexen aus Seebronn haben Moderatorin Maja Ihle im Klammergriff. Die obere Hexe stößt sechsmal aus der Hüfte zu. Foto: SWR Mediathek

Die umstrittenen Szene in der Live-Übertragung des Narrenumzugs in Horb sorgt für heftige Diskussionen bei den Lesern. Soll man Strafanzeige stellen oder die „Kirche im Dorf“ lassen? War das eine angedeutete Vergewaltigung oder Spaß?









Link kopiert



Die Berichterstattung über den umstrittenen Vorfall bei der Live-Übertragung des Narrenumzugs aus Horb führt zu einer kontroversen Diskussion unter den Lesern. Was war passiert? Zwei Häder-Hexen aus Rottenburg-Seebronn hatten die Moderatorin Maja Ihle zwischen sich genommen, waren mit ihr auf dem Boden gerollt und hatten sie in feste Umklammerung genommen. Die Hexe oben deutete dann Stöße mit der Hüfte an.