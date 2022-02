3 Die Narrenzunft Wellendingen besucht den Kindergarten. Foto: Peter

Wellendingen - Viele große Fasnets-Veranstaltungen und Kostümbälle in Turn- und Festhallen können in diesem Jahr erneut nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden. Da blutet das Narrenherz sehr. Doch die fünfte Jahreszeit soll und darf nicht in Vergessenheit geraten und nicht (schon wieder) ausfallen.

Tatkräftige Unterstützung

Darum hat sich die Narrenzunft Wellendingen dazu entschlossen, einen zweiten virtuellen "Bunten Abend" auf die Beine zu stellen und um tatkräftige Unterstützung aus der Gemeinde gebeten.

Diesem Aufruf sind nicht nur der Musikverein, die Feuerwehr und einige private Akteure gefolgt, sondern auch der Waldkindergarten Wilde Welle, das Kinderzentrum sowie in besonderem Maße die Neuwiesschule Wellendingen haben sich dazu bereit erklärt, an diesem Großprojekt teilzunehmen. Schließlich ist es für alle eine willkommene Abwechslung zum tristen Pandemie-Alltag. Da ist jede Freude willkommen. Darüber hinaus gibt es für Kinder nichts Schöneres, als sich zu verkleiden, in eine Rolle zu schlüpfen und Spaß dabei zu haben.

Erstmals Fasnets-Projekttage

Die Neuwiesschule, allen voran Konrektorin Sarah Franz, hat dieses Vorhaben sogar zum Anlass genommen und kurzerhand zwei Fasnets-Projekttage ins Leben gerufen, was es bisher an der Grundschule Wellendingen noch nie gab – jedenfalls nicht zu dieser Jahreszeit.

Diese Zeit wollen die Schüler nutzen, um ein paar närrische Programmpunkte für den virtuellen "Bunten Abend" zu kreieren, zu filmen, Dekoration zu basteln und das Schulhaus bunt zu schmücken.

Berliner-Aktion

Honoriert wurde dieses Engagement mit einer Berliner-Aktion der Narrenzunft Wellendingen in Zusammenarbeit mit einer seit Oktober 2021 örtlichen Bäckereifiliale. Ebenfalls eine Premiere. Die Herren Hermle Senior und Hermle Junior, ihres Zeichens Inhaber der Bäckerei Felsenbeck, haben es sich nicht nehmen lassen, die Schule im Rahmen der Projekttage zu besuchen und gemeinsam mit dem seit dem 1. Februar neu im Amt eingesetzten Schulleiter Daniel Scheidemann, Zunftmeister Robert Baier und Narrenrat Andreas Peter von Klassenzimmer zu Klassenzimmer zu marschieren, um die süße Überraschung zu überbringen. Insgesamt wurden mehr als 300 Berliner an Kindergärten und Grundschule verteilt.

"Das große Festival der Fasnetsstars"

Der zweite virtuelle "Bunte Abend" mit dem Titel "Das große Festival der Fasnetsstars", der ein kunterbuntes Samstagabend-Familienprogramm widerspiegeln soll, ist derzeit in der Entstehungsphase. Als Hommage an geschichtsträchtige Familienformate ist sogar ein Bagger mit am Start. Die Moderation obliegt einem Newcomer unter den Showmastern mit dem einprägsamen Namen Flixe Silberdistel.

Neben Tanz, Musik und Sketchen ist ein Spieleduell zwischen prominenten Wellendinger Persönlichkeiten ein weiteres, sehenswertes Highlight der Show. Wer hier als Sieger hervorgeht, bleibt abzuwarten. Einschalten lohnt sich bestimmt.

Am Fasnetssamstag, 26. Februar, ab 19.11 Uhr

Der "Bunte Abend" ist am Fasnetssamstag, 26. Februar, ab 19.11 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Narrenzunft Wellendingen zu sehen. Den Link dazu ist auf der Homepage www.narrenzunft-wellendingen.de zu finden.

Alle Akteure sind laut Zunft doppelt geimpft oder geboostert und wurden zusätzlich jeweils vor Beginn der Dreharbeiten auf Covid-19 getestet. Somit wurden von Seiten der Narrenzunft alle Auflagen, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gültig waren, mit großer Gewissenhaftigkeit eingehalten und umgesetzt, damit auch die Fasnet in Pandemiezeiten unter dem närrischen Motto stehen kann: "Jedem zur Freud‘ und niemand zu Leid".