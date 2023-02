3 In einem proppenvollem Haus des Gastes heizten die Lustigen Tuders (Narrenzunft Salzstetten) dem Publikum musikalisch ein. Foto: Wagner

Wortwörtlich proppenvoll war das Haus des Gastes am Samstagabend, wo gute Laune, Party und närrische Unterhaltung angesagt waren.















Link kopiert

Waldachtal-Lützenhardt - 19 Zünfte und närrische Gruppierungen waren der Einladung der Narrenzunft Lützenhardt und feierten im Haus des Gastes eine berauschende Fasnets-Sause.

Aus der näheren Umgebung begrüßte das Moderations-Duo, bestehend aus Dominic Bayer und Tamara Blum, unter anderem die Narrenfreunde Aischbach-Waldhexen (Dornstetten), Brechaloch-Hexa Obertalheim, Narrenzunft Glatten, Narrenzunft Baiersbronn, Narrenzunft "Schmorra" Ahldorf, Eyachtaler Sumpfgeister (Mühringen), Narrenzunft Stockerbachtal, Narrenzunft Salzstetten, Weitenburger Schlosshexen und die "Freien Narren von der Steinach".

Überzeugende Live-Musik

Für ausgelassene Stimmung sorgte von Beginn an die Live-Band Nightlife, welche die Gäste auch zwischen den Programmpunkten bestens unterhielt. Neben bekannten Schlager- und Ballermann-Hits präsentierten Angie Röbisch (Gesang), Manuel Bernhard (Gitarre, Gesang) und Manuel Itt (Keyboard, Gesang) auch Evergreens der 80-er und 90-er sowie beliebte Rock-Hits.

Partyzelt mit Pfiff

Bestens aufgelegt waren auch die Gäste im großen Partyzelt, wo die Zunft-DJs den Gästen musikalisch einheizten. Und wer über die Schwelle in diesen Außenbereich trat, der fand sich im Saloon der NZ Lützenhardt wieder; Coyote-Ugly-Feeling inklusive. Glücklicherweise fielen im närrischen Saloon keine Schüsse. Dafür sprangen die feurigen Bardamen zu bestimmten Zeitpunkten auf die Theke, um die durstigen Kehlen der Besucher stattdessen mit "Tequila-Shots" zum Brennen zu bringen.

Voller Körpereinsatz

Heiß her ging es währenddessen auch auf der Bühne im Haus des Gastes sowie unter den Narrenmasken, wie der Hexentanz der Narrenzunft Lützenhardt unter Beweis stellte. Mit vollem Körpereinsatz präsentierte sich der Gastgeber dem närrischen Publikum und glänzte mit einer temporeichen Choreographie und artistischen Einlagen.

Dass die Schlattwaldteufel (Narrenzunft Salzstetten) definitiv keine Engel sein wollen, verdeutlichten die Narren in ihrem Showtanz entsprechend zur Hintergrundmusik der Band Rammstein, bevor die Lustigen Tuders musikalisch passend zwischen Himmel und Hölle anknüpften. Mit "Living on A Prayer" (Bon Jovi) und "Angels" (Robbie Williams) brachten die Guggen-Musiker das närrische Publikum dem Himmel näher, bevor die Route über den "Highway To Hell" (AC/DC) mit Vollgas zurück in das wilde Treiben im Saal führte. Dort war dann auch Endstation, an der sich die Narren wohlwollend dem Spektakel ergaben.

Spektakuläre Pyramide

Und dieses wartete mit einem weiteren Highlight auf. Längst ist nämlich bekannt, dass die Narrenfreunde Heckenbeerlesgäu Ostelsheim ein Garant für spektakuläre Hexentänze sind. Und die Ostelsheimer machten, wie vom närrischen Publikum erwartet, ihrem Ruf alle Ehre. Mit einer großen Hexenpyramide krönten die Protagonisten ihre artistische Show zum Abschluss, was mit tosendem Applaus gewürdigt wurde. Ebenso begeisterte die Narrenzunft "Gomaringer Käsperle" mit ihrem Maskenshowtanz, bevor die "Kuckucks-Gugga" Haiterbach musikalisch einheizten. Den krönenden Abschluss bildete die Narrenzunft Althengstett mit ihrem Hexenshowtanz sowie die "LK Froschties".