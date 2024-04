Vorsitzender Frank Kösling eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Darüber hinaus wurde in der Versammlung der Jubiläumsball zum 44-jährigen Bestehen der Finsterbachhexen thematisiert, der ein weiterer Höhepunkt im Veranstaltungskalender 2025 sein soll.

Die Planung und Vorbereitungen sind schon seit Ende vergangenen Jahres in vollem Gange. Der Jubiläumsball wird am 11. Januar 2025 im Bärensaal in Schramberg stattfinden.

Lesen Sie auch

Beim Rückblick erwähnte Kösling die Vatertags-Wanderung, eine Ausfahrt zum Wasen sowie das Fasnetsopening in Heuweiler. Auch am Weihnachtsmarkt in Schramberg beteiligten sich die Hexen. Kurz vor Ostern gab es zudem die traditionelle Karfreitagswanderung. Als gelungen bezeichnete er auch die Fasnet 2024.

Bim Ausblick nannte Kösling die Vatertags-Wanderung am Donnerstag, 9. Mai, und einen Vereinstag im Sommer.

Ein wichtiger Teil der Versammlung waren die Wahlen. Frank Kösling wurde in seinem Amt als Vorsitzender für weitere zwei weitere Jahre bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurde Nicolai Lipp als Oberhexe sowie Melanie Haas als Ausschussmitglied.

Florian Wildermann gab nach drei Jahren im Amt seinen Posten als Ausschussmitglied ab. Dies führte zur Neubesetzung der Position, durch Thomas Günter, der für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt wurde.

Fünf neue Mitglieder wurden ins Probejahr aufgenommen. Dadurch befinden sich aktuell 13 Mitglieder in der zweijährigen Probezeit.