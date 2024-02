Bei den beiden historischen Narrensprüngen am Fasnetdienstag sind noch einmal Tausende Biß, Gschell, Federahannes, Schantle und Fransenkleidle in der Rottweiler Innenstadt unterwegs.

Besseres Wetter kann man sich kaum vorstellen. Nicht zu kalt, trocken, sonnig: Wie gemacht für einen prächtigen Fasnetstag, bei dem die Narren ausgelassen feiern und auch ihr Publikum, das in Dreierreihen die Straßen säumt, gerne ein bisschen Glückseligkeit ins Gesicht zaubern.

Gedränge am Schwarzen Tor

Die Beschränkung der Teilnehmer sorgte am Morgen erstaunlicherweise zwar für ein bisschen Gedränge am Schwarzen Tor, am Nachmittag spielte das allerdings keine Rolle mehr. Die Narren genossen die Bedingungen und die Zuschauer erlebten nach dem ersten Sprung am Montag nun noch zwei prächtige, dichte, bunte Narrensprünge.