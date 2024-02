Fasnet in Calw

63 Sowohl die Zuschauer als auch die Häs- und Maskenträger hatten sichtlich ihren Spaß. Foto: Thomas Fritsch

Wenn „Calweri, Calwero"-Rufe durch die Hesse-Stadt schallen, kann das nur eins bedeuten: Es ist Rosenmontag. Und Zeit für den Nachtumzug. Wir waren dabei und haben das Ganze in Fotos festgehalten.









Bereits am frühen Nachmittag sperrten Helfer am Montag fleißig die Umzugsstrecke in der Calwer Innenstadt ab oder bauten Stände auf.