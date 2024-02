Fasnet im Empfingen: Die Strohbären gehören seit 50 Jahren zum Umzug

1 Nach dem Einbinden der Erbsenbären und dem Langhalm-Strohbären. Das Foto stammt aus dem vergangenen Jahr. Foto: Jürgen Baiker

Zur Empfinger Fasnet gehören die Stroh- und Erbsenbären wie die Kirche ins Dorf. Ein halbes Jahrhundert sind sie im Umzug mit dabei.









Ein Fasnetsumzug in Empfingen ohne diese urigen Gestalten, ist heute so gut wie unvorstellbar. Und es gäbe dieses Jahr in der Empfinger Fasnet ein Ereignis zu feiern, das zur Erhaltung des Strohbärenbrauches von immenser Wichtigkeit wurde. Denn seit der Fasnet 1974, also seit 50 Jahren, sind die Strohbären ein fester Bestandteil des Umzuges am Fasnetssonntag. Zuvor waren sie am Fasnetsmontag und -dienstag im Ort beim Betteln unterwegs.