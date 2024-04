Bereits 2021/2022 wurde der Lehrpfad, der 1960 vom staatlichen Forstamt, Geologen und dem Schwäbischen Albverein erstellt wurde, einer Umgestaltung unterzogen um als Ausflugsziel attraktiver zu werden. Der Grundgedanke, das geologische Wissen und das Thema Wald zu vermitteln, wurde beibehalten, jedoch wurde das Konzept an weitere Zielgruppen wie Kinder und Familien angepasst.

Nun begeistert der Weg mit noch mehr Erlebnisstationen, Hinweisen und Informationen vom Adler Aquila. Unterstützung erhielt die Abteilung Tourismus und Stadtmarketing vom Schwäbischen Albverein sowie der Bürgervereinigung Göllsdorf, die sich zusammen mit dem städtischen Betriebshof auch um die Pflege des Weges kümmern.

Drei Kilometer Strecke

Der Rundweg startet an der Mehrzweckhalle in Göllsdorf. Von dort führt er über das Dissenhorn durch den Wald und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Auf der Strecke von knapp drei Kilometern hat man nicht nur einen tollen Ausblick vom Dissenhorn, sondern erfährt auch vieles über den Wald und seine Bewohner.

„Das Highlight sind sicherlich die Mitmachstationen, an denen man sich austesten und Dinge erleben kann“, freut sich Ines Maier vom Tourismus und Stadtmarketing. Hier entstanden nun zusätzlich zum Spurensuch-Memory eine Balancierstation, ein kleiner Barfußpfad sowie eine Zapfenwurfstation.

Abstecher zur Grillstelle

Mit einem Abstecher zur Grillstelle in Göllsdorf (Gruppen bitte vorher anmelden) und dem Spielplatz Feckenhausen lasse sich der Rundweg lässt zudem ideal als Tagesausflug erweitern, mit nur einem geringen Umweg. Außerdem gibt es vielfältige Einkehrmöglichkeiten in der Nähe, so dass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist“, so Kristina Barth vom Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Rottweil.

Mit dem Naturschutzgebiet Jungbrunnen, den schönen Rad- und Wanderwegen biete Göllsdorf unter anderem eine vielfältige Landschaft für Naturfreunde. „Wir freuen uns, dass der Weg insbesondere für Kinder noch attraktiver ist und somit mehr Familien in die heimischen Wälder lockt“, ergänzt der Göllsdorfer Ortsvorsteher Wolfgang Dreher

Ab sofort gibt es einen Flyer mit Informationen zu dem Weg und den Stationen, der in der Tourist-Information in Rottweil zu bekommen ist.