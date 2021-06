1 Ob im zentralen Mittelfeld oder auf der rechten Seite, Joshua Kimmich ist auf mehreren Positionen besonders wertvoll. Foto: dpa

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

So langsam kribbelt es auch bei Berthold Kimmich, der am Tag des Frankreich-Spiels noch einige Erledigungen zu machen hat. Danach geht es los nach München. Um 21 Uhr wird er gemeinsam mit der Familie seinen Sohn im Stadion die Daumen drücken.

Frankreich ist zwar der Weltmeister von 2018, doch so viel besser sieht Berthold Kimmich die Franzosen nicht im Vergleich zum deutschen Team. Der Vater von DFB-Führungsspieler Joshua Kimmich blickt relativ entspannt auf die große Aufgabe am Dienstagabend. "Ich habe immer tausend Sachen im Kopf, ich bin immer erst kurzfristig gedanklich dabei. Wenn am Abend das Spiel angepfiffen wird, dann wird man schon die Euphorie spüren", sagt Berthold Kimmich, bei dem noch keine Nervosität zu spüren ist. Er freut sich als Opa auch auf den Besuch bei den Enkeln. "Es kommt eh, wie es kommt", sagt der Bösinger Spielervater und Trainer, der eng mit dem VfB Bösingen - Joshua Kimmichs erstem Club - verbunden ist.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen