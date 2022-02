1 Der Polizeihubschrauber half bei der Fahndung nach mutmaßlichen Einbrechern in Schwenningen. Foto: Eich/Archiv

Erneut kreist der Polizeihubschrauber über Villingen-Schwenningen. Grund ist dieses Mal jedoch keine Vermisstensuche, sondern die Fahndung nach Einbrechern im Schwenninger Stadtgebiet.















Villingen-Schwenningen - Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, war am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Schwenningen ein Einbruch gemeldet worden. Die mutmaßlichen Täter flüchteten, woraufhin die Polizei eine größer angelegte Fahndung einleitete. In diese wurden nicht nur mehrere Streifen eingebunden, sondern darüber hinaus ein Polizeihubschrauber.

Einsatz des Hubschraubers um 20.30 Uhr beendet

Dieser kreiste über dem Stadtgebiet, verharrte teilweise länger über bestimmten Straßenzügen auf der Suche nach möglichen Tatverdächtigen. Gegen 20.30 Uhr rückte der Polizeihubschrauber wieder ab, "die Fahndung wurde erfolglos beendet", erklärt der Sprecher. Weitere Details zum Einbruch liegen derzeit noch nicht vor.

Am Wochenende war der Polizeihubschrauber zu gleich zwei Vermisstensuchen in der Doppelstadt eingesetzt worden. Am Samstagabend wurde zunächst aus einem Villinger Pflegeheim ein dementer Senior vermisst, in der darauffolgenden Nacht galt die Suchmaßnahme einem betrunkenen 25-Jährigen, bei dem eine Notlage vermutet worden war. Beide Männer hatten die Rettungskräfte glücklicherweise lebend gefunden.