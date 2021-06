Halbfinale im SBFV-Pokal Liveticker: FC 08 Villingen gegen SV Oberachern

Nur noch ein Spiel bis zum Finale in Bahlingen: Der FC 08 Villingen geht hoch motiviert in das Pokal-Halbfinale gegen den Ligarivalen aus Oberachern. Für die Mannschaft von Trainer Marcel Yahyaijan steht ein weiterer großer Schritt in Richtung DFB-Pokal-Teilnahme an.