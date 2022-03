So gehen die Horber mit dem Preis-Schock um

1 Preis-Schock beim Tanken: Diesel und Super liegen am Dienstag um circa 17.30 Uhr deutlich über zwei Euro. Diesel ist sogar teurer als Benzin. Foto: Joris Ganswind

Die Spritpreise klettern in ungeahnte Höhen. Allein beim Diesel geht es täglich um 10 Cent rauf. Für Horber Autofahrer heißt es jetzt: Kraftstoff sparen, wo immer es geht.















Horb - Viele fragen sich, wie es zu diesem extremen Anstieg kommt. Laut dem Portal Benzinpreis.de kostete der Liter Diesel am Sonntag noch 1,87 im Deutschland-Durchschnitt. Montag riss er die Zwei-Euro-Marke -13 Cent mehr. Dienstag 2,14 Euro. Mittwoch 13 Uhr: 2,23. 30 Prozent mehr pro Liter – ein Plus von 64 Cent innerhalb von vier Tagen! Und ein Ende ist nicht abzusehen. Mittwoch, 17.30 Uhr, an der Avia-Tankstelle Horb: Diesel 2,35 Euro, Super 2,31 Euro. Der Preis-Schock!