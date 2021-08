11 Udo Schäfer bietet donnerstags in Sulgen Pilz- und Pflanzenexkursionen an. Foto: Riesterer

Pilz-Experte Udo Schäfer vermittelt wöchentlich in wenigen Stunden Unmengen an Wissen – das kann man immer gebrauchen, denn "in d’ Pilz zu gehen", das liegt im Trend. Noch dazu gibt es viele schöne Anekdoten und eine gute Portion frische Luft.

Schramberg-Sulgen - Nur ein Mal hatte Udo Schäfer nicht sofort die Antwort parat: "Vielleicht, weil es dieses Jahr so viel geregnet hat. Dann hat sich rumgesprochen, dass es überall Pfifferlinge gibt und das Thema war präsent", lautet seine Erklärung, warum seine mit der Stadt Schramberg donnerstags in der Nähe des Beschenhofs in Sulgen angebotenen Pilzexkursionen 2021 so stark nachgefragt werden, gar teils ausgebucht sind.

