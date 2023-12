Ex-Profi des VfB Stuttgart: Mavropanos köpft West Ham zum Sieg – mit besonderer Note

1 Besonderer Moment: Konstantinos Mavropanos trifft gegen seinen Ex-Verein Arsenal London erstmals in der Premier League. Foto: AFP/IAN KINGTON

Dem früheren Stuttgarter Verteidiger gelingt sein erstes Tor in der englischen Premier League, das für ihn aber noch aus einem anderen Grund ein spezielles war.









Ein wenig erinnerte die Szene an die Relegation mit dem VfB Stuttgart. Wie seinerzeit im Juni gegen den Hamburger SV stieg Konstantinos Mavropanos auch am Donnerstagabend im Trikot von West Ham United gegen den FC Arsenal nach einem Eckball von links am höchsten – und traf erneut für sein Team per Kopf in die rechte Ecke. Dieses Mal zum 2:0 in der 55. Minute, bei dem es bis zum Ende blieb.