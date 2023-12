Das Jahr 2023 war ereignisreich für den VfB Stuttgart. Zwei Trainer, der Fast-Abstieg, die Rettung – und dann eine einzigartige Verwandlung des Bundesligateams in eine Spitzenmannschaft. Für das kommende Jahr ergibt das interessante Perspektiven – mit einigen wichtigen Terminen. Ein Überblick über das VfB-Jahr 2024.

Wann steigt der VfB wieder ins Training ein? Mit einem 3:0-Erfolg gegen den FC Augsburg hat sich das VfB-Team am 20. Dezember in die Winterpause verabschiedet. Wie kurz diese ausfällt, zeigt ein Blick auf den Trainingsstart der Stuttgarter. Bereits am Tag nach Neujahr bittet der Trainer Sebastian Hoeneß seine Spieler wieder auf den Trainingsplatz. Am 6. Januar testet der VfB gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Früherer Profi des VfB Stuttgart Auf Anhieb im Fokus – so läuft es für Tanguy Coulibaly in Frankreich Der ehemalige Stuttgarter Flügelspieler steht seit Kurzem beim HSC Montpellier unter Vertrag, wo er sich bei seiner Heimpremiere gleich auffällig eingeführt hat.

Wann ist der Restart der Bundesliga? Am 12. Januar startet die Fortsetzung der Bundesligasaison mit der Partie des FC Bayern gegen den TSG Hoffenheim. Der VfB tritt am 14. Januar (17.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach an. Es ist der letzte Spieltag der Hinrunde.

Wann sind die afrikanischen und asiatischen Nationalspieler unterwegs? Serhou Guirassy nimmt mit der Nationalmannschaft Guineas am Afrika-Cup teil, Silas Katompa mit dem Team des Kongo. Das Turnier in der Elfenbeinküste beginnt am 13. Januar, das Finale steigt am 11. Februar. Hiroki Ito (Japan) und Woo-yeong Jeong (Südkorea) sind derweil bei der Asienmeisterschaft am Ball. Diese findet ist Katar statt und dauert vom 12. Januar bis zum 10. Februar.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal

Wie geht es im DFB-Pokal weiter? Zwischen dem 30. Januar und dem 7. Februar wird an vier Terminen das Viertelfinale im Pokalwettbewerb ausgespielt. Der VfB muss am 6. Februar (20.45 Uhr) bei Bayer Leverkusen antreten. Die weiteren Begegnungen: FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Saarbrücken – Borussia Mönchengladbach. Die Halbfinals finden am 2. und 3. April statt, das Endspiel steigt am 25. Mai in Berlin.

Wann testet die Nationalmannschaft? Neben Nationalspielern aus anderen Ländern hat der VfB mittlerweile auch wieder deutsche Auswahlspieler oder Kandidaten für die DFB-Elf in seinen Reihen. Am 23. März gegen Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande finden die wichtigen Testspiele der deutschen Mannschaft mit Blick auf die EM statt. Vom VfB könnten Chris Führich und Deniz Undav dabei sein. Auch Waldemar Anton wird immer wieder gehandelt.

Wann endet die aktuelle Bundesligasaison? Der letzte Spieltag dieser Bundesligasaison findet am 18. Mai statt. Danach folgen die Relegationsspiele, die für den VfB nach Lage der Dinge in dieser Saison nicht mehr relevant werden. Vielmehr könnten für die Stuttgart die Starttermine der internationalen Wettbewerbe zu Beginn der Saison 2024/2025 interessant werden.

Wann startet die Europameisterschaft? Am 14. Juni eröffnet die deutsche Nationalmannschaft die Europameisterschaft, die in zehn deutschen Städten ausgetragen wird, unter anderem in Stuttgart. Das Finale steigt einen Monat später am 14. Juli in Berlin.

Start der Saison 2024/2025

Wann beginnt die neue Bundesligasaison? Zwischen Freitag, 23. August und Sonntag, 25. August finden die ersten Spiele der Bundesligaspielzeit 2024/2025 statt. Schon eine Woche zuvor (16. bis 19. August) geht die erste Runde im DFB-Pokal über die Bühne. Der Termin für den Trainingsauftakt nach der Sommerpause steht natürlich noch nicht fest – geht man aber von einer rund sechswöchigen Vorbereitung wie in den vergangenen Jahren aus, würde der VfB Mitte Juli wieder ins Training einsteigen.

Wie lange ist die nächste Winterpause? Die freie Zeit zwischen den Jahren fällt in der nächsten Saison noch kürzer aus als diesmal. Gespielt wird in der Bundesliga bis zum Sonntag, den 22. Dezember 2024. Die Hinrunde ist dann noch nicht offiziell abgeschlossen, zwei Spieltage werden ins neue Jahr mitgenommen. Die Winterpause ist deshalb kurz wie selten: Nur knapp drei Wochen später geht es am Freitag, den 10. Januar 2025 schon wieder weiter mit dem 16. Bundesliga-Spieltag.

Wann endet die Saison 2024/205? Der letzte Spieltag der Bundesliga ist für den 17. Mai 2025 angesetzt. Alle neun Spiele finden an diesem Samstag wie in den vergangenen Jahren auch zeitgleich um 15.30 Uhr statt. Eine Woche später steigt am 24. Mai das Endspiel des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion.