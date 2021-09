Event in Nordstetten

2 Startschuss für die Premiere von "Rum um den Wasserturm" im vergangenen Jahr – am 11. September 2021 gibt es die Neuauflage. (Archivfoto) Foto: Morlok

In Frankfurt fahren die Radfahrer "Rund um den Henningerturm" um den Sieg. In Nordstetten geht es für Läufer in diesem Jahr zum zweiten Mal "Rum um den Wasserturm".

Horb-Nordstetten - In Nordstetten lebt der Mann, der wohl der bekannteste Dauer-Läufer der Stadt und auch darüber ist: Ingo Schulze. Er ist zusammengerechnet schon 3,5-mal um die Welt gelaufen. Schulze organisierte große Läufe durch ganz Europa und kleinere wie den jährlichen Silvesterlauf in Horb. Mittlerweile geht er es ein wenig ruhiger an.

Die Nordstetter Veranstaltungsagentur "Revoltenstube" organisiert das Laufevent um den Wasserturm herum: "Wir haben nun die Ehre, diese Tradition fortzuführen." Patrick Jährling vom Organisatoren-Team schreibt auf der Event-Homepage (www.runest.de): "Ingo hat nicht nur durch aktives Laufen Geschichte geschrieben, sondern auch im Organisieren von Läufen große Fußstapfen hinterlassen. Es ist mir und uns allen ein großes Anliegen, diese bestmöglich auszufüllen. Wo der Name Ingo Schulze auftaucht, versammeln sich unzählige Läufer von nah und fern, um miteinander zu Laufen. Dieses Erbe treten wir gerne an."

Der Nordstetter Wasserturm – die prägnante "Sehenswürdigkeit" sieht man schon von Weitem. Umschlossen ist der Wasserturm von einem umfangreichen Feldwege-Netz mit einer für Läufer spannenden Topographie. Deshalb sind die dortigen Feldwege auch beliebte Läuferstrecken – und ideal für einen Laufwettbewerb.

Hauptlauf, Hobbylauf und Kinderlauf geplant

Im vergangenen Jahr hatte das Lauf-Event – das vor allem auf den Breitensport zielt – Premiere gefeiert. Und "Rum um den Wasserturm" war trotz der Corona-Umstände ein echter Erfolg. "Wir hatten im vergangenen Jahr 82 Läufer", berichtet Johannes Lauersdorf.

Doch das Lauf-Event darf noch gerne wachsen. "Die Veranstaltung soll sich in Nordstetten weiterhin etablieren." Deshalb wird es in diesem Jahr nicht nur sportlich, sondern auch gesellig. Dieses Jahr soll die Band "Desert Reception" ab 18 Uhr auch noch zum Verweilen einladen. "Das ist eine junge Band aus Horb, der wir auch eine Bühne bieten wollen. Deshalb wollen wir auch noch die ›Hocketse‹ danach in den Vordergrund rücken."

Doch nun zum Sportlichen: ­Die zweite Auflage von "Rum um den Wasserturm" findet am 11. September statt. "Wir haben dieses Jahr wieder einen Hauptlauf über 10 Kilometer, einen Hobbylauf (fünf Kilometer) und einen Kinderlauf (ungefähr 500 Meter) geplant", berichtet Mit-Organisator Lauersdorf.

Ein "Hindernis" wie im vergangenen Jahr müssen die Teilnehmer diesmal nicht befürchten, "Der Lauf letztes Jahr musste kurzfristig aufgrund einer Baustelle – die uns vorher von Seiten der Stadt leider nicht angekündigt wurde – von der Grundschule an die Kreuzung Schulstraße/Brunnenstraße verlegt werden. Das war sehr ungeschickt, da dadurch die Veranstaltungsfläche und der Start getrennt waren. Das hat, glaube ich, auch viele gestört." Gute Nachricht deshalb: "Dieses Problem haben wir dieses Jahr nun nicht mehr." Der Lauf führt ab der Auerbach-Grundschule an den Kreuzhöfen vorbei, dann zum Nordstetter Wasserturm. "Die Strecke ist zum Teil recht wellig", weisen die Organisatoren auf die doch recht anspruchsvolle Strecke hin. Der niedrigste Punkt liegt 514 Meter über den Meeresspiegel, der höchste 546.

Ob jemand in diesem Jahr die Spitzenzeiten aus dem vergangenen Jahr knackt? Im Hauptlauf benötigte der Sieger Steffen Holzer 36 Minuten und 13 Sekunden, Lea Dehner 42 Minuten und sieben Sekunden.

Bei den Hobbyläufern gewann im vergangenen Jahr Emilian Engelhardt mit 18:56 Minuten. Yasmina Elsner benötigte 28:23 Minute. Ein bisschen Zeit fürs Training bleibt noch. Anmeldeschluss ist der 9. September. Für Nachmeldungen gibt es eine kleine Extra-Gebühr.

Der Zeitplan im Überblick

- ab 12.30 Uhr Registrierung der Teilnehmer

- ab 14 Uhr Start Kinderlauf 0,6 Kilometer (2 Euro Startgebühr, null Euro Nachmeldung)

- ab 14.30 Uhr Start Hobbylauf/Walking 5 Kilometer (10 Euro Startgebühr/2 Euro Nachmeldung, Walking 5 Euro Startgebühr/null Euro Nachmeldung)

- ab 15.20 Uhr Start Hauptlauf 10 Kilometer (15 Euro Startgebühr/2 Euro Nachmeldung

- ab 14.40 Uhr Siegerehrung Kinderlauf

- ab 15.30 Uhr Siegerehrung Hobbylauf/Walking

- ab 17 Uhr Zielschluss Hauptlauf

- ab 17.30 Uhr Siegerehrung Hauptlauf

Anmeldungen sind auf der Homepage www.runest.de möglich.