2019 war der Trucker-Treff gut besucht. Foto: Müller/Musikverein

Nach drei Jahren werden in Fluorn-Winzeln wieder die Lastwagen anrollen. 170 Trucks werden beim Event erwartet.















Fluorn-Winzeln - Nach dem Erfolg im Mai 2019 findet nun die zweite Auflage des Trucker-Treffens statt. Vom 6. bis 8. Mai veranstaltet der Musikverein "Eintracht Fluorn" gemeinsam mit der Narrenzunft "Klein Bayern Fluorn" das zweite Trucker-Treffen. Auf dem Festgelände im Rainweg werden etwa 170 Trucks erwartet, so die Veranstalter. Bereits am Freitag wird ab 17 Uhr mit einem Vesper in das Fest-Wochenende gestartet. Für die musikalische Unterhaltung im Festzelt sorgt der Musikverein Sigmarswangen.

Lichtershow als Highlight

Am Samstag und Sonntag ist das Festgelände ab 11 Uhr geöffnet. Die angereisten Trucks stehen zur Besichtigung bereit und bieten die Möglichkeit, das Feeling und Leben eines Truckers hautnah zu erleben. Am Samstagnachmittag spielt das gemeinsame Jugendorchester Fluorn-Winzeln. Das Highlight wird am Samstagabend eine Lichtershow der beleuchteten Trucks sein. Im Festzelt sorgt die Partyband "Rolling Bones" für Stimmung. Zusätzlich steht ein Party-Auflieger auf dem Festgelände bereit.

Eintritt ist frei

Der Sonntag startet mit einem Frühschoppen und musikalischer Unterhaltung des Musikvereins Römlinsdorf. Nachmittags sorgt die Garde der Narrenzunft Fluorn für Unterhaltung. Außerdem kann eine mit viel Kreativität aufgebaute LKW-Modellausstellung bestaunt werden. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen sowohl im Festzelt als auch an den auf dem Gelände verteilten Hütten gesorgt. Der Eintritt zum Treffen ist frei.

Die Idee zur Veranstaltung geht auf einen persönlichen Traum von Stefan Dölker zurück, der bereits Trucker-Treffen europaweit besucht hat.